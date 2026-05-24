Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области произойдет с июля 2026, передает Politeka.

В Виньковецкой общине запланирована корректировка стоимости водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов.

Решения объясняют финансовой нагрузкой на КП «Винковецкий коммунсервис». Предприятие сообщает о нехватке средств из-за накопленных долгов, хотя работники ежедневно выполняют ремонты сетей и обеспечивают стабильную подачу воды.

Информацию об этом предоставляют на странице Винькоиецкой общины .

Отдельно отмечается, что цены не пересматривались с 2024 года. Теперь с июля 2026 года предусмотрено повышение платежей для населения, при этом около половины стоимости в дальнейшем будет компенсировать местная община.

В материалах компании также подчеркивается, что без пересмотра денежной модели трудно поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Именно в этом контексте происходит повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области, которое должно частично стабилизировать работу сервиса.

Жителям напоминают о необходимости ежемесячно передавать показатели счетчиков. Для этого доступен контактный номер 0683840979.

Кроме того, повышение цен затронуло и проезд в Хмельницком.

Главной причиной решения о подорожании проезда в Хмельницкой области местные чиновники называют экономические факторы, непосредственно влияющие на работу транспортной отрасли.

Представители городского совета подчеркнули, что основным фактором увеличения стоимости пассажирских перевозок стало существенное поднятие цен на горюче-смазочные материалы на рынке.

