Именно тогда ограничение движения транспорта в Хмельницком будет отменено.

25 апреля в городе будут введены ограничения движения транспорта в Хмельницком из-за проведения спортивных соревнований на улице Прибужской, что предусматривает временные изменения схем передвижения общественного транспорта, сообщает Politeka.

По информации городского совета, событие продлится с 7:30 до 15:00. Перекрытие будет касаться участка от перекрестка со Свободы к стыку Нины Янчук. В этот промежуток водителям и жителям советуют учитывать обновленные маршруты.

Автобус №5 «Волочиска – Лезневое» будет курсировать через Трудовую, Заводскую, Шевченко, Свободу и Подольск в обоих направлениях.

Маршруты №29 и №29А «Озерна – Катион» будут следовать по Староконстантиновскому шоссе, далее по Заричанской, Свободы и Шевченко.

Автобусы №49 и №49А «Озерна – Катион» будут двигаться через Шевченко, Свободы, Заречанское и Староконстантиновское шоссе.

Троллейбус №3 «Озерная – Раково» будет курсировать по Староконстантиновскому шоссе, Заричанскому, Свободе и Шевченко в обоих направлениях.

Маршрут №10 «Озерна – Торговый центр» получит самую длинную корректировку: он будет проходить через Староконстантиновское шоссе, Заречанскую, Свободы, Героев Майдана, Каменецкую, Подольскую, Соборную, Староместскую, Бандеры и снова будет возвращаться тем же кольцом.

Отдельно отмечено, что троллейбус №5 «Шевченко – Заричанская» в этот период временно не будет курсировать.

В горсовете отмечают, что изменения, связанные со спортивными мероприятиями, будут действовать только в указанное время, после чего транспортная сеть вернется в привычный режим. Именно тогда ограничение движения транспорта в Хмельницком будет отменено.

