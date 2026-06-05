Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області надалі залежатиме від вартості пального, логістики, технічного обслуговування.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області набуло нового розвитку після рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради, який затвердив оновлену вартість вивезення побутових відходів для жителів громади, повідомляє Politeka.

Нові розцінки почали діяти з 1 червня. Найвідчутніше коригування торкнулося домогосподарств, адже саме для цієї категорії передбачене найбільше зростання платежів.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна сума становитиме 48 гривень на людину замість 31 гривні. Власники приватних садиб сплачуватимуть 51 гривню, тоді як раніше показник також був на рівні 31 гривні. Таким чином, додаткове навантаження для родин складе від 17 до 20 гривень.

Водночас для окремих категорій споживачів ситуація виглядає інакше. Бюджетним установам затвердили ставку 276,46 гривні за кубометр, що менше від попереднього рівня у 331,48 гривні. Для бізнесу та різних організацій зміни фактично не відбулися — показник залишився на позначці 332 гривні за кубометр.

У міськраді пояснюють перегляд необхідністю актуалізації витрат, пов’язаних зі збором, перевезенням і подальшим поводженням із відходами. Саме ці розрахунки стали підставою для ухвалення рішення.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області надалі залежатиме від вартості пального, логістики, технічного обслуговування спецтранспорту та інших економічних чинників, які впливають на собівартість таких сервісів.

Місцева влада наголошує, що затверджені показники розраховані відповідно до чинних фінансових показників і мають забезпечити стабільне надання послуги для всієї громади.

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