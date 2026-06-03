Графики отключения света в Одесской области на 4 июня вводятся в рамках профилактических и технических мероприятий.

В Одесской области на 4 июня намечены плановые работы на инфраструктуре, в связи с чем в ряде населенных пунктов будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.net.



Как отмечают, временные ограничения вводятся в рамках профилактических и технических мероприятий. Они направлены на повышение надежности электроснабжения, предотвращение аварий в сетях, а также своевременное обслуживание и модернизацию оборудования. Специалисты отмечают, что подобные работы плановые и необходимые для стабильного функционирования энергосистемы региона.

Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света в Одесской области на 4 июня, учесть возможные перебои электроснабжения при планировании ежедневных дел, а также подготовиться к временным неудобствам. В частности, советуют заранее зарядить мобильные устройства, павербанки и другую необходимую технику.

Согласно обнародованному графику, 4 июня с 08:00 до 19:00 будет временно прекращено электроснабжение в ряде населенных пунктов.

Отключения коснутся отдельных потребителей и будут производиться поэтапно, согласно технической необходимости выполнения работ. В частности, света не будет по следующим адресам:

в деревне Гонората (ул. Лисна, Пивнична, Центральна);

в селе Глыбочок (ул. Центральна);

в селе Олексиивка (ул. Центральна).

В рамках Измаильского городского территориального общества будут проводить плановые работы, в связи с чем будут отключения электроэнергии в городе Измаил, однако в разные временные промежутки:

с 9.00 до 17.00 на ул.Куликова и просп.Мыру.

с 8.30 до 17.00 по ул. Запорозькых козакив.

с 9.00 до 18.00 на улицах Ильи Репина, Транспортныкив, Франка Ивана, просп.Мыру.

с 8.00 до 19.00 будут отключения электроэнергии по ул.Прыдунайська.

Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община

Источник: Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета