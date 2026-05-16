Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновили расчеты по ряду жилищно-коммунальных направлений, сообщает Politeka.

В городе пересмотрели плату за содержание домов: показатель вырос ориентировочно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за один квадратный метр ежемесячно. Также откорректировали стоимость вывоза бытовых отходов – начисления увеличились на 36%, достигнув 43,85 грн с одного человека.

Коммунальные службы объясняют изменения пересмотром затрат на содержание инфраструктуры, оплату труда персонала и обслуживание техники. Часть ранее действовавших льготных условий больше не применяется, что дополнительно повлияло на итоговые суммы в платежках.

Наибольшую корректировку ощутят домохозяйства с электроотоплением, в то время как другие категории потребителей будут иметь менее резкое увеличение затрат. На общегосударственном уровне тариф на электроэнергию остается неизменным - 4,32 грн за кВт-ч, без новых решений по пересмотру стоимости после завершения предварительного регулирования.

Для домохозяйств, ранее пользовавшихся зимней льготой 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч, с мая действует стандартная система начислений из-за завершения отопительного сезона и отсутствия сезонных скидок.

Газовый сегмент пока без изменений: «Нефтегаз» продлил действие тарифного плана «Фиксированный», поэтому к апрелю 2027 года цена составляет 7,96 грн за кубометр для действующих клиентов с автоматической пролонгацией договоров.

Отдельные корректировки произошли и в водоснабжении: в Килийской общине обновили расценки из-за роста расходов на энергоносители и материалы, где вода подорожала до 63,41 грн. за кубометр, а водоотвод — до 57,65 грн.

В итоге повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области привело к комплексному пересмотру расходов домохозяйств, охватив сразу несколько ключевых сфер жилищно-коммунального обслуживания региона.

