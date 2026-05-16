В рамках программы предусмотрена гуманитарная помощь в Одессе и области для пенсионеров при соблюдении определенных условий.

В Одессе и области продолжается реализация гуманитарной помощи для пенсионеров и других категорий населения Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительного фонда Каритас.

В рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" жителям региона помогают восстанавливать дома, поврежденные в результате боевых действий. Инициатива направлена ​​на поддержку семей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют достаточно средств для самостоятельного ремонта жилья.

В рамках программы предусмотрена гуманитарная помощь в Одессе владельцам домов и квартир, которые получили незначительные или средние повреждения после обстрелов и других последствий российской агрессии. В частности, речь идет о ремонте крыш, замене выбитых окон и дверей, а также восстановлении поврежденных или обрушенных подвесных потолков.

Организаторы отмечают, что поддержка может быть предоставлена ​​в двух форматах. Часть домохозяйств получит помощь посредством проведения ремонтных работ силами подрядных организаций. Другим семьям могут предоставить денежные гранты, позволяющие самостоятельно организовать восстановление жилья.

Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства, чье жилье было повреждено после 24 февраля 2022 года в результате боевых действий. В то же время помощь ориентирована прежде всего на тех граждан, которые не имеют возможности воспользоваться государственной программой «Восстановление» или уже не могут получить компенсацию по другим обстоятельствам.

Отдельно отмечается, что претендовать на поддержку могут только те семьи, которые раньше не получали пособия по ремонту своего жилья от государства или других гуманитарных организаций.

Важным условием участия в программе является принадлежность хотя бы к одной категории уязвимости. Среди них — люди с инвалидностью, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей, беременные женщины и кормящие матери, многодетные семьи, семьи с усыновленными детьми или детьми на попечении.

Особое внимание в рамках проекта уделяется пенсионерам, которые остались без поддержки родных и нуждаются в помощи для восстановления безопасных условий проживания.

Кроме того, поддержку могут получить домохозяйства, потерявшие основной источник дохода или имеющие низкий уровень прибыли — менее 6300 гривен на одного человека ежемесячно.

