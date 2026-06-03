Графіки відключення світла в Одеській області на 4 червня запроваджуються в межах профілактичних і технічних заходів.

В Одеській області на 4 червня заплановані планові роботи на інфраструктурі, у зв’язку з чим у низці населених пунктів діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.net.



Як зазначають, тимчасові обмеження запроваджуються в межах профілактичних і технічних заходів. Вони спрямовані на підвищення надійності електропостачання, запобігання аваріям у мережах, а також своєчасне обслуговування та модернізацію обладнання. Фахівці наголошують, що подібні роботи є плановими та необхідними для стабільного функціонування енергосистеми регіону.

Жителям області рекомендують заздалегідь ознайомитися з актуальними графіками відключення світла в Одеській області на 4 червня, врахувати можливі перебої електропостачання під час планування щоденних справ, а також підготуватися до тимчасових незручностей. Зокрема, радять завчасно зарядити мобільні пристрої, павербанки та іншу необхідну техніку.

Згідно з оприлюдненим графіком, 4 червня з 08:00 до 19:00 буде тимчасово припинено електропостачання у низці населених пунктів.

Відключення торкнуться окремих споживачів і проводитимуться поетапно, відповідно до технічної необхідності виконання робіт. Зокрема світла не буде за наступними адресами:

в селі Гонората (вул. Лісна, Північна, Центральна);

в селі Глибочок (вул. Центральна);

в селі Олексіївка (вул. Центральна).

У межах Ізмаїльської міської територіальної громади проводитимуть планові роботи, у звʼязку з чим будуть відключення електроенергії в місті Ізмаїл, проте у різні часові проміжки:

з 9.00 до 17.00 на вул.Кулікова та просп.Миру.

з 8.30 до 17.00 на вул.Запорозьких козаків.

з 9.00 до 18.00 на вулицях Іллі Ріпина, Транспортників, Франка Івана, просп.Миру.

з 8.00 до 19.00 будуть відключення електроенергії на вул.Придунайська.

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради

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