Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области назначается как ежемесячная доплата к основной пенсии для лиц, достигших почтенного возраста и проживающих самостоятельно, сообщает Politeka.

Многие жители региона даже не догадываются, что имеют право на дополнительные средства от государства.

Однако следует учесть, что такая денежная помощь для пенсионеров в Одесской области не начисляется автоматически после достижения определенного возраста.

Для получения необходимо лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

Этот вид поддержки направлен на то, чтобы облегчить финансовое положение людей, не имеющих возможности самостоятельно заботиться о себе.

Важным аспектом является то, что денежная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется только гражданам, которые получают пенсию по возрасту.

Если человек получает другой вид пенсионного обеспечения, например по инвалидности, эта конкретная надбавка на него не будет распространяться.

Сумма выплаты составляет 1038 гривен ежемесячно. Отдельно следует упомянуть о возрастных компенсациях, действующих для более широкого круга лиц.

Граждане, которым исполнилось 70 лет и старше, получают ежемесячные доплаты, устанавливаемые без личного обращения.

При достижении 70 лет к пенсии прибавляют 300 гривен, после 75 лет эта сумма растет до 456 гривен, а после 80 лет составляет 570 гривен.

Главным условием этих выплат является то, что общий размер пенсии гражданина не должен превышать 10 340 гривен.

Эти прибавки не прилагаются друг к другу, а только увеличиваются до установленного уровня при переходе в следующую возрастную категорию.

