Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области объясняют необходимостью приведения расчетов к актуальным экономическим условиям.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области зафиксировано в Бердичеве после решения исполнительного комитета по корректировке стоимости услуг по вывозу бытовых отходов, передает Politeka.

Вопрос рассматривался 27 мая на заседании исполкома, где дополнительно проанализировали финансовые расчеты предприятия «Полесье Экосфера Нова», обслуживающего город в сфере обращения с мусором.

В компании отметили, что действующие тарифы последний раз пересматривались в августе 2025 года, в то время как расходы за это время существенно изменились. Именно это, по словам представителей предприятия, послужило основанием для новой корректировки.

В настоящее время жители многоквартирных домов платят 56,10 грн. в месяц, в частном секторе — 56,40 грн., а тариф за вывоз одного кубометра отходов составляет 212,70 грн.

В ходе обсуждения в исполкоме отметили, что основное давление на себестоимость создают расходы на горючее, электроэнергию и оплату труда персонала. Предлагаемое повышение составляет около 10%.

В новых расчетах предусмотрено повышение стоимости до 61,00 грн для жильцов многоквартирных домов и 61,20 грн для частного сектора. Также пересмотрен тариф на вывоз одного кубометра мусора – до 233,60 грн.

Отдельно обсуждали состояние инфраструктуры обращения с отходами. В городе устанавливаются новые контейнеры, частично обновляются площадки и тестируются индивидуальные баки для частного сектора.

В то же время, вопрос полного внедрения системы сортировки отходов пока находится на этапе обработки.

Несмотря на дискуссии, исполнительный комитет поддержал обновленные расчеты. После вступления в силу решения изменения отразятся в платежках потребителей.

В целом повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области объясняют необходимостью приведения расчетов к актуальным экономическим условиям.

Источник: rio-berdychiv

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