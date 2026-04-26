В случае утверждения изменений повышения тарифов на коммунальные услуги в Житомире отразится на ежемесячных расходах большинства домохозяйств.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире обсуждают перевозчики твердых бытовых отходов, планирующих пересмотр стоимости услуги для населения города из-за роста расходов на горючее, сообщает издание Politeka.net.

Информацию о намерении изменить расценки обнародовали 15 апреля на сайте городского совета. Главный фактор коррекции – существенное удорожание топливных ресурсов, что влияет на себестоимость работ по вывозу мусора.

Компания «Грин Бин Украина» предлагает увеличить оплату примерно на 8,9%. В таком случае для жильцов многоквартирных домов сумма может вырасти с 39,43 до 43,43 гривны на одного человека ежемесячно, а для частного сектора — с 42,67 до 46,95.

ЧП «КВЖРЭП №8» рассматривает вариант коррекции около 8%, тогда как коммунальное предприятие «АТП 0628» закладывает поднятие почти на 13,9%. В случае утверждения новых показателей, ежемесячная плата может достичь 69,81 гривны для квартир и 76 гривен для частных домовладений.

Пока рынок распределения услуг в городе выглядит так: «Грин Бин Украина» охватывает около 65% территории, «АТП 0628» — 25%, еще примерно 10% приходится на ЧП «КВЖРЭП №8».

Решение по обновленным ставкам должно принять исполнительный комитет городского совета после рассмотрения всех поданных расчетов и обоснований.

Во второй части обсуждения снова поднимается тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Житомире, поскольку окончательное утверждение зависит от экономических показателей и позиции городских властей.

В случае утверждения изменений повышения тарифов на коммунальные услуги в Житомире отразится на ежемесячных расходах большинства домохозяйств.

