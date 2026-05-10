В Житомире было принято решение о повышении тарифов на коммунальные услуги после корректировки стоимости вывоза бытовых отходов, что связано с ростом цен на горючее, сообщает Politeka.

6 мая 2026 года исполнительный комитет Житомирского городского совета согласовал обновление расценок на сбор и перевозку мусора. Изменения относятся ко всем трем операторам, работающим в городе в этой сфере.

Как пояснил во время заседания руководитель управления жилищного хозяйства Андрей Гуменюк, главной причиной пересмотра стало резкое изменение стоимости дизельного горючего. Именно топливная составляющая оказывает существенное влияние на расходы перевозчиков.

По его словам, ранее в расчетах закладывали среднюю цену дизеля на уровне 50,40 грн за литр, тогда как сейчас она составляет около 90,08 грн. Это почти вдвое больше, что и повлекло за собой необходимость пересмотра отдельных составляющих платежей.

Отдельно подчеркивается, что структура начислений в квитанциях включает три элемента: сбор, транспортировку и утилизацию. Изменения затронули только топливную часть, остальные расходы остались без изменений. Именно поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире отразится постепенно в платежках за май.

Обновлены расценки для перевозчиков

Для КАТП-0628 жители многоэтажек теперь будут платить 69,81 грн. вместо 64,77 грн., в частном секторе — 76 грн. вместо 70,51 грн. Смена общего уровня составляет около 7,8%.

ООО «Грин Бин Украина» установило новые показатели: 68,58 грн. для многоквартирных домов и 74,61 грн. для частного сектора.

ЧП «КВЖРЭП №8» обновило расценки до 68,08 грн и 74,07 грн соответственно, что означает менее существенную корректировку по сравнению с другими операторами.

Все изменения базируются на обращениях компаний, поступивших в городской совет в начале апреля 2026 года.

