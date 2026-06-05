Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області у цьому випадку пояснюють необхідністю приведення розрахунків до актуальних економічних умов.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області зафіксовано в Бердичеві після рішення виконавчого комітету щодо коригування вартості послуг із вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Питання розглядали 27 травня на засіданні виконкому, де додатково проаналізували фінансові розрахунки підприємства «Полісся Екосфера Нова», яке обслуговує місто у сфері поводження зі сміттям.

У компанії зазначили, що чинні тарифи востаннє переглядалися в серпні 2025 року, тоді як витрати за цей час суттєво змінилися. Саме це, за словами представників підприємства, стало підставою для нового коригування.

Нині мешканці багатоквартирних будинків сплачують 56,10 грн на місяць, у приватному секторі — 56,40 грн, а тариф за вивезення одного кубометра відходів становить 212,70 грн.

Під час обговорення у виконкомі наголосили, що основний тиск на собівартість створюють витрати на пальне, електроенергію та оплату праці персоналу. Запропоноване підвищення становить близько 10%.

У нових розрахунках передбачено підняття вартості до 61,00 грн для мешканців багатоквартирних будинків та 61,20 грн для приватного сектору. Також переглянуто тариф на вивезення одного кубометра сміття — до 233,60 грн.

Окремо обговорювали стан інфраструктури поводження з відходами. У місті встановлюють нові контейнери, частково оновлюють майданчики та тестують індивідуальні баки для приватного сектору.

Водночас питання повного запровадження системи сортування відходів поки перебуває на етапі опрацювання.

Попри наявні дискусії, виконавчий комітет підтримав оновлені розрахунки. Після набуття чинності рішення зміни відобразяться у платіжках споживачів.

Загалом підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області у цьому випадку пояснюють необхідністю приведення розрахунків до актуальних економічних умов.

Джерело: rio-berdychiv

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