Ограничения движения транспорта в Виннице начнут действовать в рамках масштабных ремонтных работ на одной из ключевых городских магистралей, сообщает Politeka.

Дорожники временно изменят привычный проезд на нечетной стороне улицы Соборной на участке от улицы Хлебной до Театральной улицы.

Как проинформировали на официальном сайте Винницкого городского совета, такие мероприятия продлятся с 10 июня по 15 июля из-за необходимости продолжения работ по устранению деформации дорожного покрытия.

Известно, что ограничение движения транспорта в Виннице является прямым продолжением ремонта, который специалисты выполняли летом прошлого года.

Профильные службы города пытаются обеспечить надлежащее состояние центральных дорог безопасности всех участников движения.

Для водителей частных автомобилей, которые будут ехать по улице Соборной со стороны Хмельницкого шоссе и Каличанской площади в направлении центральной части города, проезд прямо на этом участке будет полностью закрыт.

Однако частный транспорт сможет свободно объехать место проведения ремонтных работ через соседние улицы Гоголя, Театральную, Владислава Городецкого, Хмельницкое шоссе и Магистратскую.

Городские власти призывают владельцев автомобилей быть максимально внимательными и учитывать ограничение движения транспорта в Виннице.

Определенные корректировки коснутся всего нескольких троллейбусных маршрутов, на что стоит обратить внимание пассажирам.

Троллейбусы №3, 9, 13 и 15 в направлении улицы Киевской будут объезжать закрытый участок через улицы Соборную, Брацлавскую, Нансена, проспект Коцюбинского и дальше выезжать на улицу Киевскую.

Маршрутные такси №5А, 10А, 23А и 28А будут курсировать в обоих направлениях без изменений.

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