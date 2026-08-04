Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не повлияло на большинство июльских платежек, ведь решение об изменении отдельных расценок еще не вступило в силу, пишет Politeka.net.

Для Одессы основные коммунальные платежи остаются на прежнем уровне. В профильных службах объясняют, что предложенные корректировки проходят все необходимые процедуры согласования, поэтому начисления производятся по действующим ставкам.

Стоимость вывоза бытовых отходов зависит от предприятия, обслуживающего дом или частное домовладение. Оплату определяют в соответствии с утвержденными показателями.

Электроэнергия для населения стоит 4,32 гривны за киловатт-час. Владельцы двухзонных счетчиков в ночной период могут выплачивать 2,16 гривны, что позволяет сократить расходы. Газ от поставщика «Нефтегаз» реализуется по цене 7,96 гривны за кубометр, отдельно оплачивается доставка.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области остается предметом обсуждения из-за возможного пересмотра стоимости водоснабжения. Согласно обнародованному проекту, предлагают установить расценку 93,66 гривны за кубометр по НДС, однако документ еще не утвердили.

В настоящее время водоснабжение вместе с водоотводом обходится потребителям примерно 35,16 гривны за кубометр. Дополнительно предусмотрена абонентская плата за обслуживание сети в размере 94,38 гривны.

Необходимость пересмотра объясняют ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт оборудования и содержание инженерной инфраструктуры. Именно эти факторы оказывают влияние на обновленные экономические расчеты предприятия.

Окончательное решение будет принято после завершения всех предусмотренных процедур. До этого времени горожанам советуют следить за официальными сообщениями органов власти и коммунальных служб, чтобы своевременно узнать возможные изменения.

Источник: novyny.live

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