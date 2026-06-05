Обмеження руху транспорту в Вінниці почнуть діяти в межах проведення масштабних ремонтних робіт на одній із ключових міських магістралей, повідомляє Politeka.

Дорожники тимчасово змінять звичний проїзд на непарному боці вулиці Соборної на ділянці від вулиці Хлібної до вулиці Театральної.

Як проінформували на офіційному сайті Вінницької міської ради, такі заходи триватимуть з 10 червня до 15 липня через необхідність продовження робіт з усунення деформації дорожнього покриття.

Відомо, що обмеження руху транспорту в Вінниці є безпосереднім продовженням ремонту, який фахівці виконували влітку минулого року.

Профільні служби міста намагаються забезпечити належний стан центральних доріг для безпеки всіх учасників руху.

Для водіїв приватних автомобілів, які їхатимуть вулицею Соборною з боку Хмельницького шосе та Калічанської площі в напрямку центральної частини міста, проїзд прямо цією ділянкою буде повністю закритий.

Проте приватний транспорт зможе вільно об’їхати місце проведення ремонтних робіт через сусідні вулиці Гоголя, Театральну, Владислава Городецького, Хмельницьке шосе та Магістратську.

Міська влада закликає власників автомобілів бути максимально уважними та враховувати обмеження руху транспорту в Вінниці.

Певні коригування зачеплять лише кілька тролейбусних маршрутів, на що варто звернути увагу пасажирам.

Тролейбуси №3, 9, 13 і 15 у напрямку вулиці Київської об’їжджатимуть закриту ділянку через вулиці Соборну, Брацлавську, Нансена, проспект Коцюбинського та далі виїжджатимуть на вулицю Київську.

Маршрутні таксі №5А, 10А, 23А та 28А курсуватимуть в обох напрямках без змін.

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