Графики отключения света в Одесской области на 21 июня связаны с проведением плановых и профилактических работ.

В Одесской области на 21 июня запланировано введение графиков отключения света, охвативших десятки населенных пунктов и значительное количество потребителей, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Одесской области на 21 июня, в воскресенье, связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Такие меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы региона, повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.

В селе Ясенове Перше в тот же день, с 08:00 до 19:00, электроснабжение также будет временно отсутствовать из-за профилактического ремонта. Обесточение коснется значительного количества домов на улицах:

Ворочковська — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Гайдамацька — 4; 5; 6; 7; 8

Гордева — 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Гуменюка — 1; 2; 3; 4; 5; 6

Кодымська — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Куперменка — 1; 2; 3; 4; 5

Мостова — 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Незалежности — 1; 10; 12; 14; 15; 16; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9

Сичовых Стрильцив — 13

Центральна — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 27; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 99; б/н

Шумыливська — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 26; 3; 4; 5; 7; 8; 9

Ярослава Мудрого — 1; 2; 3; 5

В селе Познанка Друга с 08:00 до 19:00 будет полностью или частично прекращено электроснабжение из-за выполнения плановых работ. Под отключение попадут дома на улицах:

Молодижна — 1; 10; 100; 102; 104; 106; 11; 110; 112; 114; 118; 12; 120; 122; 124; 126; 128; 13; 130; 132; 138; 14; 140; 142; 146; 148; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 35А; 37; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 47; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 6; 60; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98;

Соборна — 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 34; 35; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 48; 49; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 64; 65; 67; 68; 69; 7; 70; 72; 74; 77; 8; 81; 83; 9;

пров. Мостовый — 1; 2; 3; 5; 6

пров. Перемогы — 1; 11; 2; 5; 6; 7; 8; 9

пров. Садовый — 2; 3; 4; 5.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы 08:00 до 19:00 по адресам:

в селе Косы, ул. Набережна;

в селе Глыбочок, ул. Центральна;

в селе Олексиивка, ул. Центральна.

Источник: Зеленогірська селищна рада

Источник: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

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