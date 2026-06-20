Графіки відключення світла в Одеській області на 21 червня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт.

В Одеській області на 21 червня заплановано введення графіків відключення світла, які охоплять десятки населених пунктів та значну кількість споживачів, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Одеській області на 21 червня, в неділю, пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи енергосистеми регіону, підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

У селі Ясенове Перше того ж дня, з 08:00 до 19:00, електропостачання також буде тимчасово відсутнє через профілактичний ремонт. Знеструмлення торкнеться значної кількості будинків на вулицях:

Ворочковська — 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Гайдамацька — 4; 5; 6; 7; 8

Гордева — 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Гуменюка — 1; 2; 3; 4; 5; 6

Кодимська — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Куперменка — 1; 2; 3; 4; 5

Мостова — 10; 11; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Незалежності — 1; 10; 12; 14; 15; 16; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9

Січових Стрільців — 13

Центральна — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 27; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 99; б/н

Шумилівська — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 22; 26; 3; 4; 5; 7; 8; 9

Ярослава Мудрого — 1; 2; 3; 5

У селі Познанка Друга з 08:00 до 19:00 буде повністю або частково припинено електропостачання через виконання планових робіт. Під відключення потраплять будинки на вулицях:

Молодіжна — 1; 10; 100; 102; 104; 106; 11; 110; 112; 114; 118; 12; 120; 122; 124; 126; 128; 13; 130; 132; 138; 14; 140; 142; 146; 148; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 35А; 37; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 47; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 6; 60; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 90; 92; 94; 96; 98;

Соборна — 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 34; 35; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 48; 49; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 64; 65; 67; 68; 69; 7; 70; 72; 74; 77; 8; 81; 83; 9;

пров. Мостовий — 1; 2; 3; 5; 6

пров. Перемоги — 1; 11; 2; 5; 6; 7; 8; 9

пров. Садовий — 2; 3; 4; 5.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи 08:00 до 19:00 години за адресами:

в селі Коси, вул. Набережна;

в селі Глибочок, вул. Центральна;

в селі Олексіївка, вул. Центральна.

Джерело: Зеленогірська селищна рада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

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