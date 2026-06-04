В Одесской области на 5 июня проведут плановые работы, в связи с чем в ряде населенных пунктов будут временно действовать графики отключения света, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Одесской области на 5 июня носят исключительно плановый характер и связаны с выполнением комплекса технических, профилактических и ремонтных мероприятий.

Их главная цель – обеспечение стабильной работы электросетей, повышение надежности энергоснабжения, а также предупреждение возможных аварийных ситуаций в будущем. Специалисты подчеркивают, что такие работы являются регулярной частью обслуживания энергетической системы региона и необходимы для ее бесперебойного функционирования.

В связи с проведением запланированных мероприятий в селе Троицкое будет временно прекращена подача электроэнергии. Отключения запланированы на период 5 июня 2026, с 08:30 до 20:00.

Энергетики уточняют, что обесточение будет касаться отдельных улиц населенного пункта, в частности, улиц Перемогы, Радиснои, Тыхои и Уютнои . Именно на этих участках специалисты будут выполнять необходимые технические работы, включающие проверку оборудования, обслуживание сетей и обновление отдельных элементов инфраструктуры.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии не последующими адресами:

с 08:00 до 19:00 в селе Гонората (ул. Лисна, Пивнична, Центральна)

с 08:00 до 12:00 в селе Дибровка

с 08:00 до 12:00 в селе Гыдерым (ул. Выноградна, Травнева, Незалежна)

с 08:00 до 12:00 в селе Глыбочок (ул. Центральная)

с 08:00 до 12:00 в селе Борщи

с 08:00 до 12:00 в селе Малый Фонтан (ул. Центральна, Шкильна, Лисова)

с 08:00 до 12:00 в селе Любомырка (ул. Дачна, Шкильна)

с 08:00 до 12:00 в селе Велыкый Фонтан (ул. Перемогы)

с 08:00 до 12:00 в селе Мыколаивка Перша (ул. Заводська).

Источник: Куяльницкая сельская объединенная территориальная община

Источник: Яськовский сельский совет

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