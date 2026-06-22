Прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня отмечает преимущественно теплый характер недели с короткими периодами дождей и локальными грозовыми проявлениями.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня охватывает период с резкими перепадами температур, кратковременными осадками и преимущественно теплой воздушной массой, передает Politeka.

Во вторник, 23 июня, утро в городе стартует с ясного неба, однако уже днем ​​облачность усилится, а к вечеру прогнозируют мелкий дождь. Температура в течение суток будет колебаться от +21° до +29°. Вероятность осадков будет расти во второй половине дня.

В среду, 24 июня, утренние тучи постепенно исчезнут, и к середине дня установится сухая погода. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до +29° в дневные часы.

Четверг, 25 июня, принесет смену настроению атмосферы: сначала относительно ясное утро, но уже днем ​​небо затянет, а после обеда возможен дождь, который к вечеру может усилиться. Температурный максимум достигнет около +27°.

В пятницу, 26 июня, ситуация станет более неустойчивой. После утренней ясности облака скоро вернутся, а во второй половине дня ожидается сильный дождь с грозовыми проявлениями. Температура будет держаться в пределах +18 ... +24 °.

Суббота 27 июня пройдет с чередованием облачности и кратких прояснений. Днем возможен мелкий дождь, который к вечеру прекратится. Максимальные показатели – около +24°.

В воскресенье 28 июня утро обещает быть ясным, однако в течение дня небо снова затянет облаками. Осадков не прогнозируется, а температура поднимется до +27°.

Понедельник, 29 июня, завершит неделю стабильной облачностью, без существенных осадков. Воздух прогреется до +31° в дневные часы, что станет самым теплым показателем периода.

В этом контексте Прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 июня отмечает преимущественно теплый характер недели с короткими периодами дождей и локальными грозовыми проявлениями.

В общей сложности неделя пройдет под влиянием чередования солнечных промежутков и атмосферной нестабильности, что характерно для начала летнего сезона.

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