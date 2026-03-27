Пенсионная система готова к перерасчету пенсий в Николаевской области, в то же время индесация с 1 апреля коснется не всех пенсионеров.

Перерасчет пенсий произойдет в Николаевской области с 1 апреля, также украинцев ждут надбавки, однако изменения касаются только отдельных категорий, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в ПФУ.

В ПФУ отмечают, что все необходимые расчеты уже завершены, потому система готова к перерасчету пенсий в Николаевской области. В то же время, индесация с 1 апреля коснется не всех пенсионеров, а только определенных групп.

Прежде всего, изменения будут касаться граждан, чьи пенсии зависят от обновленных показателей денежного довольствия. Речь идет о военнослужащих, работниках силовых структур, государственных служащих и ученых. Для них предусмотрен плановый перерасчет в соответствии с действующим законодательством.

Также перерасчет охватит пенсии по инвалидности и выплаты при потере кормильца. Если их размер привязан к прожиточному минимуму, он будет автоматически пересмотрен вместе с изменением этого показателя.

Отдельно предусмотрено повышение для граждан постарше. Пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, и дальше будут начислять возрастные доплаты, размер которых может возрасти из-за обновления социальных стандартов.

Перерасчет будет также касаться работающих пенсионеров. Его проведут для тех, у кого с момента назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч человек, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде отмечают, что все начисления производятся на основе актуальной информации о доходах и уплаченных взносах, что обеспечивает точность и справедливость перерасчетов.

Последние новости Украины:

