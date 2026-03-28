Дефицит продуктов в Николаевской области заметно влияет на рынок гречихи из-за низкого урожая и ограниченного импорта, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков, несмотря на стабильный спрос, объем производства крупы остается недостаточным для полного обеспечения внутреннего рынка. Прошлогодний урожай оказался самым низким за последние 25 лет, если не учитывать неурожай в 2019 году.

Производственные объемы вернулись к уровню прошлых лет, когда страна уже сталкивалась с подобными проблемами. В условиях дефицита только импорт может частично компенсировать недостаток продукта. Ранее главными поставщиками гречки были Россия, Китай и Украина, но сейчас ситуация изменилась: Россия осталась единственным активным экспортером, Китай больше импортирует, а у Украины нет достаточных мощностей для экспорта.

Прямые поставки российской гречки заблокированы из-за войны, однако на рынке появились обходные пути. Продукция может поступать через Казахстан благодаря действующему соглашению о свободной торговле.

«Под видом казахстанской крупы попадает российская продукция из Алтайского края, где производится около половины российской гречки» , — пояснил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

По его прогнозам, импорт будет оказывать сдерживающее влияние на цены. Стоимость гречихи будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Такая ситуация подтверждает, что дефицит продуктов в Николаевской области нуждается в контроле и быстром реагировании, чтобы обеспечить стабильные поставки и доступные цены для населения.

Последние новости Украины:

