В Николаевской области начинается денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в виде единовременной выплаты 1500 гривен для определенных категорий граждан, сообщает Politeka.

Решение принял Кабинет Министров Украины 18 марта 2026 постановлением № 341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения». Выплаты будут произведены автоматически в апреле, без подачи заявлений или дополнительных обращений.

Право на помощь имеют лица, которым на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты, при условии, что общая сумма с доплатами не превышает 25 950 гривен, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных.

Выплаты охватывают страховые пенсии по возрасту, инвалидности или потере кормильца, пенсии за выслугу лет и специальные надбавки государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, ученым и военным.

Также учтены пенсии по инвалидности и потере кормильца для военных, госслужащих и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Социальные выплаты для лиц без права на другие пенсии тоже подпадают под программу.

Доплата предоставляется независимо от размера пенсии участвовавшим в защите Украины, членам семей погибших или пропавших без вести, а также участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области охватывает получателей государственных социальных пособий, среди которых:

внутренне перемещенные лица;

малообеспеченные семьи;

получатели базовой социальной поддержки;

люди с инвалидностью, включая детей и тех, кто не имеет права на пенсию;

наблюдатели, в том числе за лицами с психическими расстройствами;

временная поддержка лиц пенсионного возраста без пенсии;

помощь на детей: одинокие матери, опекуны, многодетные семьи, семьи с тяжелобольными детьми, дети без родительской опеки и те, чьи семьи не получают алименты;

родители-воспитатели и приемные семьи.

Если гражданин подпадает под несколько категорий одновременно, выплата производится только по одному основанию.

Программа направлена ​​на оперативную поддержку наиболее уязвимых слоев населения и обеспечение базовых потребностей в апреле 2026 года. Жителям советуют проверять наличие выплат в банковских счетах или личных кабинетах, чтобы получить денежные средства вовремя.

Эксперты отмечают, что такая разовая поддержка поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи переселенцев и пенсионеров и поддержит стабильность социальной системы Николаевской области.

Ожидается, что своевременное информирование граждан о выплатах будет способствовать скорейшему получению помощи и избеганию очередей в банках и соцслужбах.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Николаевской области: о чем предупредили жителей.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Николаевской области: как изменились тарифы.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области: как получить помощь от ООН.