Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня вказує на переважно теплий характер тижня з короткими періодами дощів і локальними грозовими проявами.

Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня охоплює період із різкими перепадами температур, короткочасними опадами та переважно теплою повітряною масою над містом, передає Politeka.

У вівторок, 23 червня, ранок у місті стартує з ясного неба, однак уже вдень хмарність посилиться, а ближче до вечора прогнозують дрібний дощ. Температура протягом доби коливатиметься в межах від +21° до +29°. Ймовірність опадів зростатиме у другій половині дня.

У середу, 24 червня, ранкові хмари поступово зникнуть, і до середини дня встановиться суха погода. Опадів не очікується, а повітря прогріється до +29° у денні години.

Четвер, 25 червня, принесе зміну настрою атмосфери: спочатку відносно ясний ранок, але вже вдень небо затягне, а після обіду можливий дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температурний максимум досягне близько +27°.

У п’ятницю, 26 червня, ситуація стане більш нестійкою. Після ранкової ясності хмари швидко повернуться, а в другій половині дня очікується сильний дощ із грозовими проявами. Температура триматиметься в межах +18°…+24°.

Субота, 27 червня, пройде з чергуванням хмарності та коротких прояснень. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться. Максимальні показники — близько +24°.

У неділю, 28 червня, ранок обіцяє бути ясним, однак упродовж дня небо знову затягне хмарами. Опадів не прогнозують, а температура підніметься до +27°.

Понеділок, 29 червня, завершить тиждень стабільною хмарністю без істотних опадів. Повітря прогріється до +31° у денні години, що стане найтеплішим показником періоду.

У цьому контексті Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 23 по 29 червня вказує на переважно теплий характер тижня з короткими періодами дощів і локальними грозовими проявами.

Загалом тиждень пройде під впливом чергування сонячних проміжків і атмосферної нестабільності, що характерно для початку літнього сезону.

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