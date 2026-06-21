Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 июня в Днепре демонстрирует переход от короткого периода стабильного тепла к более влажной и облачной погоде в конце недели.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 июня в Днепре охватывает период летнего зноя с чередованием кратких прояснений и частых осадков во второй половине недели, сообщает Politeka.

22 июня начинается со стабильной солнечной картины. В течение дня небо в основном ясно, лишь кратковременно появляются облака. Осадки не прогнозируются, температура поднимается до +28°C.

23 июня сохраняется теплый режим. После утреннего света днем ​​формируется облачность, а к вечеру она частично рассеивается. В дневной период возможен короткий, слабеющий дождь.

24 июня приносит более плотный облачный слой. В течение суток небо в большинстве своем закрыто, но без существенных осадков. Максимальные значения держатся около +27°C.

25 июня характеризуется ростом влажности. Утро пасмурное, а днем ​​и вечером фиксируется мелкий дождь, который сохраняется длительное время. Температура достигает около +28°C.

26 июня становится самым нестабильным днем ​​периода. После коротких утренних прояснений осадки возвращаются и продолжаются с разной интенсивностью в течение суток. Воздух охлаждается до +26°C.

27 июня снова проходит под плотной облачностью. Дождевые процессы активизируются днем ​​и сохраняются до вечера. Температурные показатели снижаются до +24°C.

28 июня завершает неделю аналогичным сценарием. После умеренного утра небо быстро затягивается, а осадки возвращаются во второй половине дня. Максимум держится около +24°C.

В целом прогноз погоды на неделю с 22 по 28 июня в Днепре демонстрирует переход от короткого периода стабильного тепла к более влажной и облачной погоде в конце недели.

Источник: Синоптик

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