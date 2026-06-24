Дефицит продуктов в Запорожье связывают с сочетанием климатических факторов, сокращением выращивания и ограниченными возможностями оперативно увеличить предложение.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать ощутимее из-за ожидаемого сокращения урожая косточковых культур, что повлияет на выбор фруктов в магазинах города, сообщает Politeka.

По прогнозам аграрных экспертов, в 2026 году сбор абрикосов способен уменьшиться на 40-60%. Не лучшая ситуация складывается и для персиков, где возможные потери оцениваются в пределах 30–50% по сравнению с прошлыми сезонами.

Причиной называют неблагоприятные погодные условия весной. Резкие температурные изменения и похолодание во время цветения негативно отразились на формировании будущего урожая.

Больше всего последствия могут затронуть южные и центральные области страны. Именно эти территории традиционно снабжают значительную часть внутреннего рынка абрикосами и персиками.

Участники отрасли рассчитывают частично компенсировать нехватку благодаря поставкам из-за границы. Среди возможных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. Однако импорт не всегда способен быстро восполнить пробелы из-за логистических трудностей и сроков доставки.

Специалисты также прогнозируют заметный рост цен. Если низкие показатели сбора подтвердятся, а транспортные расходы останутся высокими, стоимость популярных сезонных фруктов может вырасти на 20–80%.

На этом фоне дефицит продуктов в Запорожье связан с сочетанием климатических факторов, сокращением объемов выращивания и ограниченными возможностями оперативно увеличить предложение.

Аналитики отмечают, что проблема не возникла внезапно. Ее последствия могут проявиться наиболее заметно именно в период активной продажи фруктов, когда спрос традиционно достигает пиковых показателей.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий, итогов уборочной кампании и общего состояния аграрной сферы, формирующей баланс товаров на внутреннем рынке.

Источник: agronews

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