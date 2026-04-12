Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі змінилася після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України № 390 від 18 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нововведення передбачають розширення періодів виплат та нові умови для родин з дітьми та пенсіонерів.

Документ коригує попередній порядок надання соцдопомоги переселенцям, затверджений постановою № 332. Кількість періодів виплати збільшили з чотирьох до п’яти шестимісячних. Це дозволяє отримувати підтримку довше, забезпечуючи стабільність сімейних доходів.

Сім’ї з дітьми зможуть отримувати допомогу навіть при наявності доходів батьків, якщо вони відповідають критеріям щодо майнового стану та фактичного проживання. Виплата на дітей нараховується заднім числом із 1 лютого для заяв, поданих до 1 травня 2026 року. Пізніше звернення забезпечує початок допомоги з місяця подання.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі також охоплює пенсіонерів та непрацездатних членів родин. Ті, кому раніше припиняли виплати через перевищення середньомісячного доходу, можуть повторно подати документи, враховуючи новий прожитковий мінімум — 10 380 гривень на особу.

Для отримання підтримки переселенцям потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Це можливо особисто, через уповноважену особу, ЦНАП, поштою або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду з кваліфікованим електронним підписом.

Нова постанова має на меті забезпечити своєчасне надходження коштів та підвищити доступність соціальної підтримки для найбільш вразливих груп населення.

