Дефіцит продуктів в Запоріжжі пов'язують із поєднанням кліматичних чинників, скороченням обсягів вирощування та обмеженими можливостями оперативно збільшити пропозицію.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати відчутнішим через очікуване скорочення врожаю кісточкових культур, що вплине на вибір фруктів у магазинах міста, повідомляє Politeka.

За прогнозами аграрних експертів, у 2026 році збір абрикосів здатен зменшитися на 40–60%. Не краща ситуація складається й для персиків, де можливі втрати оцінюють у межах 30–50% порівняно з минулими сезонами.

Причиною називають несприятливі погодні умови навесні. Різкі температурні зміни та похолодання під час цвітіння негативно позначилися на формуванні майбутнього врожаю.

Найбільше наслідки можуть зачепити південні й центральні області країни. Саме ці території традиційно забезпечують значну частину внутрішнього ринку абрикосами та персиками.

Учасники галузі розраховують частково компенсувати нестачу завдяки поставкам з-за кордону. Серед можливих постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову. Проте імпорт не завжди здатний швидко заповнити прогалини через логістичні труднощі та строки доставки.

Фахівці також прогнозують помітне зростання цін. Якщо низькі показники збору підтвердяться, а транспортні витрати залишаться високими, вартість популярних сезонних фруктів може зрости на 20–80%.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Запоріжжі пов'язують із поєднанням кліматичних чинників, скороченням обсягів вирощування та обмеженими можливостями оперативно збільшити пропозицію.

Аналітики зазначають, що проблема не виникла раптово. Її наслідки можуть проявитися найбільш помітно саме в період активного продажу фруктів, коли попит традиційно досягає пікових показників.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов, підсумків збиральної кампанії та загального стану аграрної сфери, яка формує баланс товарів на внутрішньому ринку.

Джерело: agronews

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