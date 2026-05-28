Дефіцит фруктів в Запоріжжі може поглиблюватися у разі подальших погодних аномалій і скорочення внутрішньої пропозиції на ринку.

Дефіцит фруктів в Запоріжжі фіксується на тлі прогнозованого скорочення врожаїв абрикосів і персиків по всій країні, повідомляє Politeka.

Аналітики оцінюють втрати кісточкових культур на рівні 40–60% для абрикосів та 30–50% для персиків у порівнянні із середніми показниками сезонів. Причиною називають хвилі похолодання у лютому–квітні, які пошкодили частину квіткових бруньок у садах, особливо в центральних і південних регіонах.

Експерти галузі зазначають, що навіть часткове відновлення врожайності не зніме ризики для внутрішнього ринку. За умов нестачі обсягів очікується зростання цін у межах 20–80% залежно від сценарію сезону.

У матеріалах профільних аналітиків підкреслюється, що Україна частково покриватиме попит за рахунок імпорту, однак повністю компенсувати втрати він не зможе. Основні постачальники — Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, які формують майже 39% зовнішніх поставок.

Додатково зазначається, що навіть короткочасні заморозки на рівні -1…-3°C під час цвітіння можуть критично пошкоджувати зав’язь, а зниження температури нижче 10–12°C зупиняє активність запилювачів, що ще більше зменшує майбутній урожай.

Фахівці підкреслюють: тривалість холодного періоду має ключове значення — короткі коливання інколи дозволяють зберегти частину плодів, тоді як затяжні морози призводять до значних втрат.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов у період формування врожаю та обсягів імпортних поставок.

Джерело: agronews

