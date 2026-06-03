Новый график движения поездов в Запорожье отражает более широкую корректировку сети перевозок, направленную на равномерное распределение пассажиропотока летом.

Новый график движения поездов в Запорожье связан с ростом летнего пассажирского спроса и оптимизацией рейсов по системе Укрзализныци, передает Politeka.

Компания перевела два сообщения на ежедневный режим. Речь идет о маршруте №86/85 Львов – Запорожье и №128/127 Львов – Кривой Рог, проходящем через Запорожье. Решение было принято после перераспределения вагонов по менее загруженным направлениям.

Обновленная схема позволяет усилить наиболее востребованные поездки в пиковый сезон. Перевозчик отмечает, что таким образом увеличивается доступность мест на ключевых линиях.

Информацию об этом предоставляет Укрзализныця .

В список также добавлены еще несколько маршрутов с ежедневной частотой движения. Среди них: №4/3 Ужгород – Днепр, №78/77 Ковель – Одесса, №88/87 Ковель – Днепр, №7/8 Харьков – Одесса, №121/122 Николаев – Киев.

В этом контексте новый график движения поездов в Запорожье отражает более широкую корректировку сети перевозок, направленную на равномерное распределение пассажиропотока летом.

Укрзализныця подчеркивает, что изменения носят временный характер и зависят от сезонной нагрузки на железнодорожную инфраструктуру.

Кроме того, в Запорожье также сообщали о новом графике движения транспорта, который касается маршрута под номером 48.

Автобусы будут курсировать от остановки «БК ЗАлК» через проспект Металлургов, улицу Победы, бульвар Шевченко, Тбилисскую, Прибрежную автомагистраль, Автозаводскую, улицу Александра Говорухи и Космическую до остановки «Симферопольское шоссе».

В обратном направлении транспорт будет двигаться через Космическую, Чумаченко, Закарпатского Легиона, Парамонова, Александра Говорухи, Автозаводскую, Прибрежную автомагистраль, улицу Величара и проспект Металлургов.

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