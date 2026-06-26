Дефицит продуктов в Запорожье объясняют одновременным действием климатических факторов, уменьшением выращивания и недостаточной скоростью компенсации за счет внешних поставок.

Дефицит продуктов в Запорожье может усилиться на фоне прогнозируемого падения урожая косточковых культур, что может повлиять на ассортимент фруктов в городских торговых сетях, сообщают профильные аналитики, сообщает Politeka.

По оценкам агросектора, в 2026 году производство абрикосов может снизиться на 40-60%. Для персиков ожидания также отрицательные – потенциальное сокращение составляет примерно 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами. Такие характеристики формируют опасности для стабильного заполнения внутреннего рынка.

Основным фактором падения урожайности называют весенние погодные колебания. Резкие перепады температуры во время цветения деревьев привели к ухудшению формирования плодов, что повлияло на будущие объемы сбора.

Наиболее уязвимыми остаются южные и центральные регионы Украины. Именно эти территории традиционно обеспечивают значительную долю снабжения абрикосов и персиков для внутреннего потребления.

Участники рынка рассматривают вариант частичного покрытия недостатка за счет импорта. Среди потенциальных направлений поставки упоминаются Турция, Греция, Испания и Молдова. В то же время, логистика и сроки доставки могут ограничить быстрое выравнивание предложения.

В случае подтверждения низких показателей сбора эксперты прогнозируют рост цен на популярные сезонные фрукты в пределах 20–80% в зависимости от категории продукции и расходов на транспортировку.

На этом фоне дефицит продуктов в Запорожье объясняют одновременным действием климатических факторов, уменьшением выращивания и недостаточной скоростью компенсации за счет внешних поставок.

Специалисты подчеркивают, что ситуация развивается постепенно, однако наиболее ощутимой она может оказаться в период пикового спроса, когда рынок традиционно сталкивается с повышенной нагрузкой.

Дальнейшая динамика будет зависеть от погодных условий в следующие сезоны, результатов сбора урожая и способности аграрного сектора сбалансировать внутреннее предложение.

Источник: agronews

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