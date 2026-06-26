Дефіцит продуктів в Запоріжжі пояснюють одночасною дією кліматичних факторів, зменшенням обсягів вирощування та недостатньою швидкістю компенсації за рахунок зовнішніх поставок.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися на тлі прогнозованого падіння врожаю кісточкових культур, що здатне вплинути на асортимент фруктів у міських торгових мережах, повідомляють профільні аналітики, повідомляє Politeka.

За оцінками агросектору, у 2026 році виробництво абрикосів може знизитися на 40–60%. Для персиків очікування також негативні — потенційне скорочення становить приблизно 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами. Такі показники формують ризики для стабільного наповнення внутрішнього ринку.

Основним фактором падіння врожайності називають весняні погодні коливання. Різкі перепади температури під час цвітіння дерев призвели до погіршення формування плодів, що безпосередньо вплинуло на майбутні обсяги збору.

Найбільш вразливими залишаються південні та центральні регіони України. Саме ці території традиційно забезпечують значну частку постачання абрикосів і персиків для внутрішнього споживання.

Учасники ринку розглядають варіант часткового покриття нестачі за рахунок імпорту. Серед потенційних напрямків постачання згадуються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова. Водночас логістика та строки доставки можуть обмежити швидке вирівнювання пропозиції.

У разі підтвердження низьких показників збору експерти прогнозують зростання цін на популярні сезонні фрукти в межах 20–80%, залежно від категорії продукції та витрат на транспортування.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Запоріжжі пояснюють одночасною дією кліматичних факторів, зменшенням обсягів вирощування та недостатньою швидкістю компенсації за рахунок зовнішніх поставок.

Фахівці підкреслюють, що ситуація розвивається поступово, однак найбільш відчутною вона може стати у період пікового попиту, коли ринок традиційно стикається з підвищеним навантаженням.

Подальша динаміка залежатиме від погодних умов у наступні сезони, результатів збору врожаю та здатності аграрного сектору збалансувати внутрішню пропозицію.

Джерело: agronews

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