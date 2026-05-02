Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за нехватки меда на украинском рынке, сообщает издание Politeka.

Отрасль уже ощущает последствия сокращения запасов, а экспортеры прогнозируют понижение поставок за границу.

По оценкам участников рынка, до появления нового урожая в августе в стране сохраняется временный дефицит меда. Это уже влияет на объем продаж, особенно в направлении стран Европейского Союза.

В прошлом году Украина экспортировала около 50 тысяч тонн этого продукта. В 2026-м показатель может снизиться до 40-45 тысяч тонн, то есть на 10-20 процентов.

Основной причиной называют ограниченное предложение. Поэтому растет стоимость, а импортеры все чаще обращают внимание на альтернативных поставщиков — в частности Китай, Индию и Аргентину.

Около 90–95% украинского меда традиционно покупают страны ЕС. Поэтому сокращение объемов может сказаться не только на экспорте, но и на позициях Украины на международном рынке.

В то же время специалисты ожидают лучшей ситуации в конце лета. При благоприятных погодных условиях в Украине могут собрать от 60 тысяч до 80 тысяч тонн нового урожая, что соответствует уровню предыдущих сезонов.

Если прогнозы оправдаются, рынок постепенно восстановится, а цены стабилизируются. Это важно и для внутреннего потребителя и для экспортеров.

Эксперты отмечают: Дефицит продуктов в Днепропетровской области, в частности меда, будет зависеть от результатов нового сезона и общей урожайности пасек по стране.

Такая ситуация может сказаться и на розничном рынке, ведь дальнейший рост стоимости меда повлияет на спрос среди потребителей.

