Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может быть введено в Кривом Роге уже с 1 июня 2026 года после рассмотрения новых расчетов стоимости водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Соответствующий пакет материалов в исполнительный комитет передало коммунальное предприятие «Кривбассводоканал». В настоящее время предложение проходит процедуру согласования.

По предварительным данным, совокупная цена одного кубометра вместе с водоотводом может составить около 81 гривны. По сравнению с действующими показателями это означает увеличение почти в 2,6 раза.

В предприятии объясняют необходимость пересмотра экономических причин. Прежде всего, финансирование необходимо для содержания насосных станций, очистных комплексов и сетей, обеспечивающих непрерывную поставку ресурса потребителям.

Одной из самых больших статей затрат остается электроэнергия. Специалисты напоминают, что действующие расценки утвердили в конце 2021 года, тогда как стоимость энергоресурсов за этот период существенно изменилась.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области рассматривается как часть общего процесса адаптации жилищно-коммунальной сферы к новым экономическим условиям.

В «Кривбассводоканале» отмечают, что нынешний уровень поступлений уже не позволяет полностью покрывать расходы на очистку, транспортировку и подачу воды. Поэтому поддерживать стабильное функционирование инфраструктуры становится все сложнее.

Окончательное решение о введении обновленных ставок будет принято после завершения рассмотрения представленных материалов и прохождения всех предусмотренных законодательством процедур.

Источник: dmkd

