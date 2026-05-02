Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются исключительно через официальное обращение в управление социальной защиты.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, регулирующим поддержку для жителей мест временного проживания, сообщает Politeka.

Информацию о программе обнародовал Департамент социальной политики. Речь идет о гуманитарных наборах питания для людей, которые из-за войны войны оказались в сложных условиях и проживают в МТКП.

Получить свертки могут внутренне перемещенные граждане из определенных групп. Среди них люди пожилого возраста, лица с инвалидностью, родители с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних или недееспособных лиц. Отдельно в перечень входят дети от 3 до 18 лет.

Дополнительно предусмотрена поддержка тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и пользуется услугами городского центра социальных служб. Также одноразовую выдачу могут получить новые заявители, впервые обращающиеся в управление соцзащиты и проживающие в местах компактного размещения.

В состав гуманитарных пакетов входят продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, паштет, готовые блюда, чай, кофе, сахар, макаронные изделия быстрого приготовления, галеты, а также сладкие добавки – мед и джем.

Отдельно отмечено, что Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются исключительно через официальное обращение в управление социальной защиты по месту нахождения и регистрации.

Таким образом, город продолжает системную поддержку людей, вынужденно покинувших свои дома и нуждающихся в базовом обеспечении.

