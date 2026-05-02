Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.

В начале мая в регионе зафиксировали рост цен на ряд базовых товаров, в том числе гречку, молоко и маргарин.

Заметнее всего за месяц подорожала гречневая крупа. Средняя стоимость килограмма на 1 мая достигла 75,05 гривны. Для сравнения, в начале апреля этот показатель составил 61 гривну. Следовательно, прирост составил 14,05 гривны, или более 23%.

В разных торговых сетях цены существенно разнятся. Самую низкую стоимость предлагает Auchan — 54,90 гривны за килограмм. У Metro гречка стоит 73,50 гривны, у Novus - 75,29 гривны. Высокий ценник зафиксирован в Megamarket, где продукт продают за 96,50 гривны.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области особенно заметно именно в сегменте бакалеи. В апреле средняя цена на гречку составляла 69,21 гривны, однако уже в начале мая показатель вырос еще почти на шесть гривен.

Умеренный рост наблюдается и на рынке молочной продукции. Молоко «Простонаше» 1% жирности в упаковке 900 миллилитров сейчас в среднем стоит 61,62 гривны. За последний месяц цена повысилась на 1,20 грн. В Metro товар продают за 58,24 гривны, в то время как у Megamarket — за 65 гривен.

В то же время, рынок жиров демонстрирует относительную стабильность. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% в фасовке 250 граммов в среднем стоит 42,16 гривны. За месяц его стоимость выросла на 1,77 гривны.

Самое выгодное предложение на этот товар зафиксировано у Novus - 34,99 гривны. В Auchan маргарин стоит 43 гривны, а в Megamarket – 48,50 гривны.

Эксперты отмечают, что колебания стоимости социально важных товаров остаются одним из ключевых индикаторов потребительского рынка. Наибольшее давление на семейные бюджеты сейчас оказывает самое подорожание круп и других продуктов ежедневного спроса.

