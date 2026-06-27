Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде рассматривается как часть общенациональной тенденции.

Повышение тарифов на воду в Ужгороде стало решением исполнительного комитета города, утвердившего новые расценки на услуги водоснабжения и водоотведения для жителей и бизнеса, передает издание Politeka.

Решение было принято 24 июня во время заседания исполкома горсовета. В мэрии объяснили шаг финансовыми потерями коммунального предприятия Ужгород «Водоканал г. Ужгорода», длительное время работавшего без коррекции ставок и накопившего значительный дефицит.

По словам мэра Богдана Андреева, для покрытия расходов в бюджетном плане 2026 года необходимо заложить около 97 млн ​​грн. Именно это, по его словам, явилось основанием для пересмотра стоимости услуг.

Для населения новые начисления выросли более чем вдвое – примерно на 112%. Кубометр теперь стоит 91,24 грн. вместо предыдущих 42,86 грн. Для предпринимательского сектора ставка даже несколько уменьшена – до 44,33 грн за кубометр без НДС.

Специалисты рынка коммунальных услуг отмечают, что подобные изменения происходят и в других городах. Среди причин называют децентрализацию регулирования и постепенную корректировку цен на ресурсы после длительного периода замораживания.

В этом контексте повышение тарифов на воду в Ужгороде рассматривается как часть общенациональной тенденции, которая уже включает ряд общин и влияет на формирование новых расчетов в секторе ЖКХ.

Кроме того, подорожание в Закарпатской области коснулось и проезда.

После обновления тарифов изменились цены по ключевым направлениям. Поездка из Ужгорода в Мукачево стартует от 123 гривен, в Чоп — от 94. Маршрут в направлении Виноградова оценивается в 316 гривен, в Межгорье — в 443, а самый длинный рейс в Рахов достигает 602 гривен.

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