Новый график движения поездов в Закарпатской области предусматривает важные изменения для местных жителей, которые выбирают передвигаться по железной дороге.

Новый график движения поездов в Закарпатской области означает больше удобства в поездках в страны Европейского Союза, сообщает Politeka.

О запуске ежедневного ночного рейса проинформировал глава областной военной администрации Мирослав Белецкий на своей странице в Фейсбуке.

Новый график движения поездов в Закарпатской области предусматривает, что ночной пассажирский состав №7/346 – 347/8, который имеет сообщение Ужгород – Вена, от 15 декабря курсирует ежедневно.

Он состоит из трех вагонов, среди которых предусмотрены два спальных вагона и один сидячий, что позволит пассажирам выбрать комфортный формат поездки в соответствии с собственными потребностями.

Поездка будет совершаться без пересадок. Маршрут движения поезда также охватывает территорию Венгрии. Запланированы остановки на станции Ферехедь, откуда удобно добраться до международного аэропорта, а также на станции Будапешт – Келенфельд.

Именно здесь пассажиры смогут быстро пересесть на поезда новой линии метро и продолжить путешествие в глубь страны. По словам главы области, такое транспортное решение значительно расширяет логистические возможности для закарпатцев и туристов.

В Вене пассажирский состав будет обеспечивать удобные стыковки с другими составами категории ICE, следующими в Германию, а также рейсами Railjet, соединяющими столицу Австрии с другими крупными городами страны.

Согласно обнародованному расписанию, отправление из Ужгорода проходит в 23:19, а прибытие в Вену - в 8:53. Обратный рейс отправляется из Вены в 19:08 и доезжает в Ужгород в 6:15.

Кроме того, новый график движения поездов в Закарпатской области включает еще одно важное нововведение для жителей региона. С 14 декабря "Укрзализныця" запустила ежедневный маршрут между Захоней и Ужгородом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание проезда на Закарпатье: сколько теперь нужно отдавать

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили