Подорожчання проїзду в Закарпатській області зафіксовано після чергового перегляду тарифів на міських і міжміських маршрутах, що вже позначилося на витратах пасажирів у регіоні, передає видання Politeka.

Головним чинником зростання вартості перевезень перевізники називають пальне, яке формує значну частку собівартості рейсів. Додатковий тиск створюють технічне обслуговування автобусів, ремонтні роботи та подорожчання комплектуючих.

Після оновлення тарифів змінилися ціни на ключових напрямках. Поїздка з Ужгорода до Мукачева стартує від 123 гривень, до Чопа — від 94. Маршрут у напрямку Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — у 443, а найдовший рейс до Рахова сягає 602 гривень.

Коригування торкнулися і міського транспорту. У Мукачеві вартість квитка підняли з 15 до 20 гривень. В Ужгороді діє диференційований тариф: 20 гривень при безготівковій оплаті та 23 гривні при розрахунку готівкою.

У транспортній галузі пояснюють, що зміни пов’язані не тільки з пальним. Серед додаткових факторів — загальне зростання витрат на утримання автопарку та логістичні витрати, які регулярно переглядаються.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Закарпатській області стає помітним фактором для жителів, які щодня користуються автобусними маршрутами для роботи, навчання та поїздок між населеними пунктами.

Також варто зауважити, що аналітики ринку перевезень зазначають, що подібна динаміка спостерігається і в інших регіонах України, де оператори поступово адаптують тарифи до змін у структурі витрат.

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