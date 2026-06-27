Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді розглядається як частина загальнонаціональної тенденції.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді стало рішенням виконавчого комітету міста, який затвердив нові розцінки на послуги водопостачання та водовідведення для мешканців і бізнесу, передає видання Politeka.

Рішення ухвалили 24 червня під час засідання виконкому міськради. У мерії пояснили крок фінансовими втратами комунального підприємства Ужгород «Водоканал м. Ужгорода», яке тривалий час працювало без корекції ставок і накопичило значний дефіцит.

За словами міського голови Богдана Андріїва, для покриття витрат у бюджетному плані 2026 року необхідно закласти близько 97 млн грн. Саме це, за його словами, стало підставою для перегляду вартості послуг.

Для населення нові нарахування зросли більш ніж удвічі — приблизно на 112%. Кубометр тепер коштує 91,24 грн замість попередніх 42,86 грн. Для підприємницького сектору ставка навіть трохи зменшена — до 44,33 грн за кубометр без ПДВ.

Фахівці ринку комунальних послуг зазначають, що подібні зміни відбуваються й в інших містах країни. Серед причин називають децентралізацію регулювання та поступове коригування цін на ресурси після тривалого періоду заморожування.

У цьому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді розглядається як частина загальнонаціональної тенденції, що вже охоплює низку громад і впливає на формування нових розрахунків у секторі ЖКГ.

Крім того, подорожчання в Закарпатській області торкнулося і проїзду.

Після оновлення тарифів змінилися ціни на ключових напрямках. Поїздка з Ужгорода до Мукачева стартує від 123 гривень, до Чопа — від 94. Маршрут у напрямку Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — у 443, а найдовший рейс до Рахова сягає 602 гривень.

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