Окончательное решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре будет принято после завершения всех необходимых процедур.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре может произойти уже с 1 июня, поскольку город готовится к пересмотру стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода, пишет Politeka.net.

По предварительным расчетам, цена одного кубометра может составить 86,83 гривны.

О возможных изменениях сообщили в КП « Днепроводоканал ». Там объясняют, что действующие расценки больше не покрывают реальные затраты предприятия.

Среди главных причин называют удорожание электроэнергии, топливных ресурсов, технических материалов и затрат на содержание инженерной инфраструктуры. В компании отмечают, что по итогам первого квартала 2026 г. поступления обеспечивают лишь частичное покрытие фактических затрат.

Специалисты отмечают, что проблема характерна не только для областного центра. Подобная ситуация наблюдается во многих населенных пунктах страны, где коммунальные операторы работают в условиях дефицита средств и нуждаются в модернизации сетей.

По данным отраслевых служб, в ряде городов стоимость уже превышает отметку в 90 гривен за кубометр. В Павлограде показатель составляет более 113 гривен, в Ужгороде – более 96 гривен, а в Тернополе приближается к 99 гривен. В столице жители платят около 89 гривен.

Особое внимание эксперты обращают на Кривой Рог. После потери привычного источника водоснабжения из-за разрушения Каховской ГЭС город получает ресурс из Кременчугского водохранилища. Значительное расстояние транспортировки создает дополнительную нагрузку на систему и требует существенных затрат на работу насосного оборудования.

Представители предприятия подчеркивают, что без пересмотра стоимости обеспечить стабильное функционирование водопроводного хозяйства и проведение необходимых ремонтов будет все сложнее.

