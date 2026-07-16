Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с такой надбавкой при условии, что гражданин относится к определенной законом категории.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может дополняться специальной ежемесячной надбавкой для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.net.

В 2026 году ее максимальный размер превышает 1000 гривен, а назначение осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Речь идет о доплате, предусмотренной Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она начисляется людям, имеющим выдающиеся государственные знаки отличия или другие заслуги перед страной.

В частности, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области может сочетаться с такой надбавкой при условии, что гражданин принадлежит к определенной законом категории. Право на выплату имеют Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, обладатели четырех и более государственных орденов, полученных после провозглашения независимости, а также граждан с отдельными почетными званиями, среди которых народные артисты Украины.

Отдельно поддержка предусмотрена для матерей-героинь, воспитавших пятерых и более детей до достижения ими шестилетнего возраста. В определенных законодательством случаях право на доплату может получить отец, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения родительских прав. В расчет учитываются и усыновленные дети.

Размер ежемесячной надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С начала 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

В зависимости от оснований для назначения выплата составляет от 35% до 40% прожиточного минимума. Сейчас это от 897 до 1026 гривен ежемесячно. Денежные средства выплачиваются на постоянной основе и финансируются из государственного бюджета.

Рост размера надбавки связан с увеличением прожиточного минимума. Именно к этому показателю привязан механизм начисления, поэтому после его пересмотра автоматически меняется и сумма дополнительной поддержки для граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

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