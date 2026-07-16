Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може поєднуватися з такою надбавкою за умови, що громадянин належить до визначеної законом категорії.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може доповнюватися спеціальною щомісячною надбавкою для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.net.

У 2026 році її максимальний розмір перевищує 1 000 гривень, а призначення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Йдеться про доплату, передбачену Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Вона нараховується людям, які мають визначні державні відзнаки або інші заслуги перед країною.

Зокрема, Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може поєднуватися з такою надбавкою за умови, що громадянин належить до визначеної законом категорії. Право на виплату мають Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, власники чотирьох і більше державних орденів, отриманих після проголошення незалежності, а також громадяни з окремими почесними званнями, серед яких народні артисти України.

Окремо підтримка передбачена для матерів-героїнь, які виховали п'ятьох і більше дітей до досягнення ними шестирічного віку. У визначених законодавством випадках право на доплату може отримати батько, якщо він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. До розрахунку враховуються й усиновлені діти.

Розмір щомісячної надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із початку 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від підстав для призначення, виплата становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Наразі це від 897 до 1 026 гривень щомісяця. Кошти виплачуються на постійній основі та фінансуються з державного бюджету.

Зростання розміру надбавки пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму. Саме до цього показника прив'язаний механізм нарахування, тому після його перегляду автоматично змінюється і сума додаткової підтримки для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною

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