Подорожание проезда в Черкассах обсуждается из-за официального начала процедуры пересмотра стоимости услуг общественного транспорта, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Черкасского городского совета поддержал подготовку регуляторного акта.

Документ предусматривает существенное подорожание проезда в Черкассах и введение разной стоимости билетов в зависимости от способа расчета пассажиров.

На официальном сайте городского совета сообщили, что в городских автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, планируется ввести дифференцированный тариф.

Если пассажир будет осуществлять безналичную оплату банковской картой, устройством с NFC или электронным билетом, стоимость поездки составит 25 гривен.

В то же время, в случае наличного расчета цена будет значительно выше и составит 30 гривен за одну поездку.

Сейчас стоимость билета в черкасских маршрутках составляет 13 гривен, поэтому новые расценки означают рост цены, по меньшей мере, вдвое.

Подорожание проезда в Черкассах является лишь проектом решения, ведь это начало регуляторной процедуры. Перед принятием окончательного решения документ должен пройти обязательное общественное обсуждение.

В ходе этого процесса будут рассматриваться и учитываться предложения от жителей города и перевозчиков.

Только после завершения всех предусмотренных законом этапов исполнительный комитет будет голосовать за утверждение новых тарифов.

Кроме того, на этом же заседании члены исполкома согласовали временное ограничение движения транспортных средств по нескольким улицам города в связи с проведением ремонтных работ.

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