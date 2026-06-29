Дефицит продуктов в Черкасской области рассматривается как одно из проявлений общенациональных процессов на овощном рынке.

Дефицит продуктов в Черкасской области фиксируется на фоне заметных колебаний на рынке картофеля в Украине, где ценовая динамика резко отличается от прошлогодних показателей из-за изменения баланса между запасами и поставками, сообщает Politeka.

По данным отраслевых обзоров, сейчас производители распродают остатки урожая прошлого года в пределах 5–11 грн за килограмм. Это значительно ниже, чем в 2025 году, когда диапазон составлял 13–23 грн. Такая разница объясняется избытком предложения в предыдущий период, а также влиянием погодных условий, в частности, засушливого лета, что привело к формированию более мелкой товарной фракции.

Параллельно на внутренний рынок начали поступать первые партии импортного раннего картофеля. Ее ценовой уровень значительно выше — около 90 грн. за килограмм, что автоматически ограничивает спрос и делает продукт нишевым для отдельных сегментов покупателей.

Операторы рынка отмечают, что нынешняя ситуация неустойчива. Уменьшение складских запасов и постепенное завершение реализации старого урожая создают предпосылки для быстрой смены тренда в ближайшее время.

В этом контексте Дефицит продуктов в Черкасской области. рассматривается как одно из проявлений общенациональных процессов на овощном рынке, где сезонность и ограниченность ресурсов все сильнее влияют на региональную доступность продукции.

Аналитики добавляют, что ключевым фактором в краткосрочной перспективе станет поступление раннего отечественного урожая. Именно он определит, удастся ли стабилизировать предложение и умерить возможные ценовые колебания для конечного потребителя.

Источник: ТСН

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