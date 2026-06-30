Перерасчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области носит точечный характер и не изменяет базовые правила формирования основных выплат.

Перерасчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области не предполагает общего повышения выплат, поскольку индексацию уже провели весной, передает издание Politeka.

В июле в Украине действует обновленный подход к пенсионному обеспечению: основные изменения касаются только отдельных категорий граждан. Речь идет об автоматических возрастных надбавках, которые начисляются без дополнительных обращений в Пенсионный фонд.

Механизм подразумевает доплаты в зависимости от возраста. Для лиц 70-74 лет установлено 300 грн ежемесячно, для 75-79 лет - 456 грн, а для граждан от 80 лет и старше - 570 грн. В то же время действует ограничение: общая сумма выплат не должна превышать 10 340,35 грн.

Начисление производится с даты рождения, а не с первого числа месяца. Если день рождения приходится внутри периода, то первая выплата рассчитывается пропорционально количеству дней.

Переход меж возрастными группами также учитывает уже назначенные надбавки. Например, после достижения следующего порога добавляется только разница между предыдущим и новым уровнем поддержки.

На этом фоне Перерасчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области носит точечный характер и не изменяет базовые правила формирования основных выплат.

После мартовской индексации средний размер пенсий в Украине вырос и превысил 7 тысяч гривен. В то же время, значительная часть пенсионеров продолжает получать выплаты до 5 тысяч гривен.

Отдельные категории, в частности, специальные пожизненные пенсии, имеют собственные правила расчета и не подпадают под общие индексационные механизмы.

Дальнейшая динамика выплат будет зависеть от возрастных изменений среди получателей и общих решений правительства по социальным стандартам в регионе.

Источник: rada.gov.ua

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