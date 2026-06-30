Большинство получателей единовременной денежной помощи ко Дню Независимости для пенсионеров в Днепропетровской области получат выплаты автоматически, сообщает Politeka.net.

Начисление производится в беззаявном порядке. В то же время, части граждан необходимо самостоятельно подать заявление для назначения средств. Речь идет о лицах, не являющихся пенсионерами, не получающих жилищную субсидию, не пользующихся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и не находящихся на военной службе. Именно для этой категории предусмотрена отдельная процедура оформления выплаты.

Как пишет ПФУ , подать заявление на денежную помощь в Днепропетровской области можно несколькими способами: через сервисные центры Пенсионного фонда, средствами электронной почты или через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Как оформить выплату онлайн

Для дистанционного подачи заявления гражданину необходимо авторизироваться на портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После входа следует перейти в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбрать услугу «Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины».

Затем пользователь заполняет электронную форму, указывая персональные данные, паспортную информацию, место жительства и банковские реквизиты для зачисления средств. Все поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

На следующем этапе необходимо загрузить сканированные копии документов подтверждающих право на соответствующий статус. После этого заявитель дает согласие на обработку персональных данных и формирует обращение.

Перед окончательным представлением информацию рекомендуется тщательно проверить. Завершается процедура наложением электронной подписи и отправкой заявления в ПФУ через кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Размер единовременной денежной помощи зависит от категории получателя и определен на законодательном уровне.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.

Для лиц с инвалидностью в результате войны, а также бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания установлены следующие суммы:

И группа - 3 100 грн

ІІ группа - 2 900 грн

ІІІ группа - 2 700 грн

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам нацистских лагерей, а также детям, рожденным в местах принудительного содержания, предусмотрена выплата в размере 1000 гривен.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также супруги умерших лиц с инвалидностью в результате войны или повторно не женившихся боевых действий получат 650 гривен.

Наименьший размер помощи - 450 гривен - предусмотрен для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, лиц, принудительно вывезенных на работы, а также детей партизан и подпольщиков, участвовавших в борьбе с нацистским режимом в тылу врага.

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