Дефицит продуктов в Днепропетровской области в этом контексте объясняют соединением внутренних аграрных факторов и неравномерного импортного покрытия.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области возник на фоне изменений в картофельном сегменте, где одновременно присутствуют остатки прошлого урожая и импортные партии с более высокой ценой, что создает неоднородную рыночную картину, передает Politeka.

Участники рынка отмечают разницу в формировании стоимости в зависимости от происхождения продукции.

Пока украинские хозяйства отпускают картофель из хранилищ по 5–11 гривен за килограмм. В прошлом году в этот период цены держались в диапазоне 13–23 гривен, что объясняется большим объемом сбора и сезонной спецификой предложения.

Погодные условия также повлияли на качество урожая. Часть клубня потеряла товарный вид, из-за чего распределение между доступными запасами и спросом стало неравномерным.

В торговых сетях все заметнее появляется импортная продукция. Ее стоимость может составлять примерно 90 гривен за килограмм, поэтому она остается малодоступной для массового потребителя.

Аналитики считают нынешний период переходным. Запасы старого урожая постепенно уменьшаются, в то время как новые партии еще не достигли уровня, достаточного для стабилизации рынка.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области объясняют сочетанием внутренних аграрных факторов и неравномерного импортного покрытия, что влияет на общее предложение в торговых сетях.

Представители розничной торговли не исключают дальнейших колебаний стоимости. На ситуацию дополнительно влияют уменьшение складских остатков, потребительская активность и потребности перерабатывающего сектора.

Последующая динамика будет зависеть от поступления нового урожая, логистических возможностей и баланса между спросом и предложением на внутреннем рынке.

Источник: ТСН

Последние новости Украины: