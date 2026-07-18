Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света в Запорожье на 19 июля, в воскресенье, сообщает издание Politeka.net.

Рекомендуем заранее подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения. В частности, следует заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки, ноутбуки и другие устройства, которые могут понадобиться в течение дня. Также жителям советуют учесть часы отключений при планировании работы, учебе, домашних делах и поездках.

По информации АО «Запорожьеоблэнерго», графики отключения света в Запорожье на 19 июля будут действовать с 03:00 до 13:00, то есть непрерывно в течение 10 часов. В этот период без электроснабжения временно останутся улицы:

Аэродромна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15–21, 20, 22, 4–18

Азовська — 1–9, 11, 12, 14, 13–21, 14–22, 2–10, 23–31, 31А, 24–34, 33–39, 36–40

Амбулаторна — 3–15, 4–8, 10, 12

Ангарна — 1–13, 2–8, 10, 10а

Балка Попивка — 1–13, 15, 17–23, 25, 27–45, 28–40, 44, 46, 46/4, 47–87, 50, 50а, 52, 56–68, 74–78, 91–107, 109, 111

Барыкадна — 1, 1–41, 25, 28, 28–32, 28б, 35, 37, 39, 42, 43–61, 44, 63–69, 71–77, 79–83, 83а, 85, 87, 89–105, 107

Батарейна — 33, 37–41, 45, 56

Ботанична — 1–11, 15, 2–14

Броньова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10–29, 30, 31–45, 32, 34, 36, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49а (оп.19), 51–69, 54–64, 70

Будивельна — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 5–13, 6–18, 15, 17–25, 20–32

Вагонна — 1–19, 2–20, 21–25, 22–28, 25а, 29–37, 30, 32–38, 39, 40, 41–51, 42, 44–52, 44а, 53, 53а, 54–66 (парні), 57–61, 61, 67, 67а, 68, 69–75 (непарні), 70–76 (парні), 77, 77а, 78, 80, 82, 83, 84, 85

Вапняна — 2–6, 3, 7–11

Васыльева — 1–17, 17а, 19, 2–8, 12–22, 21–40, 41–51, 42, 44, 46–54, 53–63, 56, 56–68, 70, 71, 71/1

Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 1, 1ж–2, 2–16, 3–13, 15, 17–27, 18, 18а, 20–30, 56

Вахтова — 1–11, 2–12, 12а, б, в, г, 13, 13а, 15–21, 15а, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Весела — 1–2, 1а, 3–17, 3б, 4–14, 16–20, 17а, 19–23

Вокзальна — 1–11, 2, 4–12, 13–27 (непарні), 14–28 (парні), 30–36, 31–35, 38

Воли — 1, 2–18, 3–15, 17–25, 20–28, 30, 31, 31а

Володымыра Ященка (Зеленогирська) — 1–9, 2–10, 11, 12, 14–26, 14а, 15–25, 26а, 27, 28, 28а, 29, 29/1, 30–43, 42а, 51

Глєбова — 2, 3–11, 4, 4а, 6–20

Глисерна — 1, 1а, 5, 10, 12, 14а, 16, 19, 20, 21

Гнаровськои (Лисна) — 2–14, 3, 3а

Господарча — 1–19, 2–20, 21, 22, 23, 24, 25–29, 26–38 (парные), 33–37 (непарные), 39–45, 40, 42–46

Дырыжабельна — 2–8

Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 1–13, 2, 4, 6, 8, 10, 14–18, 15, 17, 19–23, 20, 22, 24, 25–41, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40–82, 40а, 43–93, 93а

Энергодарська (Академика Карпынського) — 1, 1а, 2, 2а, 3–27, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 52, 54, 91, 93

Закарпатська — 1–15, 19, 21, 2–18, 2а

Знаменська — 1–11, 2–18, 20

Зорепадна (Мануильського) — 1–11, 1А, 2–12, 13, 14–30, 15–49, 30а, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 42а, 43а

Индустриальна — 1, 2, 4, 6, 25

Камяна — 1, 2, 3, 4–18, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20–28, 23–29, 29, 29А, 30–36, 31, 33, 35–47, 38а, 40, 42–56, 44

Каштанова — 1–21, 2, 2а, 6–22

Квиткова — 1–15, 2–20, 19–25

Кыивська — 1–35, 4–28, 32–50, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 52–68, 72–80

Княжа (Алапаевська) — 1–21, 21а, 2–20

Кобзарська (Островського) — 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28

Космична — 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 8в кв.1, 10б, 11а, 13, 13/2, 15, 17, 19, 21, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 26а(42), 28–30, 32, 34, 37–43, 38(22), 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 45, 47–53, 55, 57, 59–73

Костя Гордиенка (Тушынськои) — 1, 1а, 2–10, 9–13, 17

Культурна — 1–11, 2–14, 2а, 13, 15, 16–40, 17, 19–25, 19а, 27, 31–33, 35, 41, 42, 42а, 43–69, 60–68, 61, 62, 63, 64, 64а, 65–69, 71, 72–84, 73, 75–89, 88а, 88–92, 91, 93–113

Лазаретна — 1, 2–6, 3, 7–11, 8–16, 13–19, 18–24, 21–25, 27, 27а, 28–34, 29

Леонида Каденюка (Чкалова) — 1, 2, 3а, 3б, 4, 4 (2 пов.), 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 13–17, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26–32, 27, 27а, 29, 31–53, 36, 38, 40а, 42–60, 55–67, 62–66, 68, 70–78

Лыварна — 1–27, 2–28, 29–33, 30–36

Ликарська — 1, 2, 3–11, 4–12

Литакова — 1, 1а, 1б, 2–8, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 9, 10–26, 11–29

Литня — 1а, 2–6, 2а (оп.34), 3, 9–13

Механична — 1–7, 2–14, 9, 11, 13, 15–40, 33 (2 пов.), 42–62, 46, 64, 66

Мыколы Ласточкина (Чапаева) — 1–5, 2–8, 8а, 10, 10д, 14

Мытрополыта Шептыцького (Белинського) — 1–31, 2–34, 35–45, 40–50, 47–59, 52–56, 58–80, 61, 63, 65, 67, 69–95

Миіжнародна — 1, 3, 4, 5–11, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14–24 (парные), 17, 21, 23, 25, 27, 29–37 (непарные)

Нагирна — 1–15, 2–16, 17–25, 18–24

Новомыколаивська (Новомосковська)

Олександра Вышнивського (Политкаторжан) — 20–26, 21–25, 27–39, 28–48, 41–49, 50–74, 53, 55

Оранжерейна — 1–19, 2, 2а, 4–18

Освитянська (Энгельса) — 1, 2, 3–17, 4–16, 4а, 18, 19–35, 20, 22–30, 23а, 35А, 37, 39, 39А, 40–52, 41, 43, 45–69, 56, 58

Осыпенко — 1, 1а, 1/2, 2, 2а, 3–29, 6, 8, 8а, 10–24, 26, 28–36, 31, 33–43, 38, 40–44, 40а, 45–55, 46, 48, 50, 52–58, 57–61, 60, 62–72

Остапа Вересая (Чернышевського) — 1, 2, 2а, 4–10, 5–31, 14–40, 42

Поликлинична — 2а, 4, 6, 9, 11–21

Польова — 1–11, 2–12, 13–33 (непарные), 14–22 (парные), 24, 26–30 (парные), 34–42 (парные)

Прыватна (Красина) — 1–7, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2/4, 2/5, 4–22, 9, 11–29, 24–32, 33–53, 48–54, 55–61, 63, 65–75

Продольна — 1–15, 2–18, 17а, 19, 20–26, 21, 25–33, 28–34, 35–57, 38–52, 54, 54а, 56–62, 59

Промыслова — 1, 2, 2а, 3, 4, 6–26, 7–25

Реконструктывна — 1–5, 4, 4а, 6, 8–24, 9–15, 19–23, 25–33 (непарные), 26, 28, 37

Репіна — 1–9, 4–14

Рясна — 2–8, 3–7, 8, 8б, 9а, 12а, 13–31, 14, 19

Садова — 1, 2, 3, 5–25, 6–24, 25, 26, 27–49, 28, 30–50, 49, 50, 51, 52–58, 53, 55, 59, 60, 61, 62–74, 63–71, 73, 75–81, 76–92, 85–91, 92а, 93–97, 94, 94а, 96, 98, 100–104

Саксаганського — 1, 3–9, 4а, 4/1, 6–10, 9а, 11–29, 11а, 12–30, 12а, 31–37, 32–38, 39, 39а, 40, 41

Самарськои паланкы — 1–17, 2–8, 10, 12

Саперна — 1–13, 2–18, 17, 20–36, 21, 21г, 21д, 23/1, 23/5, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушынського)

Святоволодымыривська (Калинина) — 1, 2–12, 5–11, 13, 14–38, 15–25, 29–35, 35, 37–58, 48а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58–64, 59, 61–65, 66, 68–76, 69, 71, 73–81, 78–82, 83–101, 86, 88

Серикова Сергия (Комсомольська) — 3, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27

Симейна (Урыцького) — 1–17, 2–20, 19, 21–29, 22–30, 30А, 31–39, 32–40, 40а

Синна — 1, 2–16, 3, 9–15

Снайперська — 1, 1а–17, 2–12, 14, 15, 16, 17, 18–24, 19–37 (непарные), 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 42а, 44

Степова — 1, 2–6, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14–38, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29–41, 40, 42, 43, 44, 45–63, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62–68, 67–81, 70, 72, 74–98, 100, 102–116, 118

Столярна — 1–29, 2–26, 28, 30, 31, 32, 33, 34–48, 35, 37, 39, 41–53, 50, 52, 53–57, 54–58, 59–65, 60, 62, 64–68, 65/2, 67–79, 72–82

Танкистив — 1–11, 1а, 2–20

Тополина — 1–11, 4–14, 14а, 15, 16, 17–29, 18–28, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43

Уманська — 19, 21

Федьковыча — 3

Физкультурна — 2, 3–23, 4–26

Чорноморська — 1–5, 2–14, 2б, 9–17

Шенвизька (Леженка) — 1–5, 2, 4, 6, 7, 7в, 7с, 9–15

Юрия Баранника (Серафымовыча) — 14/2, 16, 18, 22–28, 23а, 25–39

Ялынкова (Крупськои) — 1–5, 2, 13

Ясельна — 1, 1а, 2, 5

Орихова Бухта — 1, 1а, 3, 4, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 18, 19, 20а, 21, 21а, 22

Соборный — 8б, 13, 15, 17, 17в, 20, 20в/Тупиковий 22, 22

Водонапирный — 2–18, 3а, 5а

Мелитопольськый — 1–11, 2–10, 11А

Оздоровчый — 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б, 5в

Тупыковый — 1–5, 4–6, 6г (оп.34), 22/пр. Соборный 20в

Хлибосольный (Млыновый) — 1–7, 2–8, 7а, 7б, 7/3, 8а, 8/4.

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