Українців попередили про тривалі графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 липня, в неділю, повідомляє видання Politeka.net.
Рекомендуємо заздалегідь підготуватися до тривалої відсутності електропостачання. Зокрема, варто завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та інші пристрої, які можуть знадобитися протягом дня. Також мешканцям радять врахувати години відключень під час планування роботи, навчання, домашніх справ і поїздок.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 липня діятимуть з 03:00 до 13:00, тобто безперервно протягом 10 годин. На цей період без електропостачання тимчасово залишаться вулиці:
- Аеродромна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15–21, 20, 22, 4–18
- Азовська — 1–9, 11, 12, 14, 13–21, 14–22, 2–10, 23–31, 31А, 24–34, 33–39, 36–40
- Амбулаторна — 3–15, 4–8, 10, 12
- Ангарна — 1–13, 2–8, 10, 10а
- Балка Попівка — 1–13, 15, 17–23, 25, 27–45, 28–40, 44, 46, 46/4, 47–87, 50, 50а, 52, 56–68, 74–78, 91–107, 109, 111
- Барикадна — 1, 1–41, 25, 28, 28–32, 28б, 35, 37, 39, 42, 43–61, 44, 63–69, 71–77, 79–83, 83а, 85, 87, 89–105, 107
- Батарейна — 33, 37–41, 45, 56
- Ботанічна — 1–11, 15, 2–14
- Броньова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10–29, 30, 31–45, 32, 34, 36, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49а (оп.19), 51–69, 54–64, 70
- Будівельна — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 5–13, 6–18, 15, 17–25, 20–32
- Вагонна — 1–19, 2–20, 21–25, 22–28, 25а, 29–37, 30, 32–38, 39, 40, 41–51, 42, 44–52, 44а, 53, 53а, 54–66 (парні), 57–61, 61, 67, 67а, 68, 69–75 (непарні), 70–76 (парні), 77, 77а, 78, 80, 82, 83, 84, 85
- Вапняна — 2–6, 3, 7–11
- Васильєва — 1–17, 17а, 19, 2–8, 12–22, 21–40, 41–51, 42, 44, 46–54, 53–63, 56, 56–68, 70, 71, 71/1
- Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 1, 1ж–2, 2–16, 3–13, 15, 17–27, 18, 18а, 20–30, 56
- Вахтова — 1–11, 2–12, 12а, б, в, г, 13, 13а, 15–21, 15а, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а
- Весела — 1–2, 1а, 3–17, 3б, 4–14, 16–20, 17а, 19–23
- Вокзальна — 1–11, 2, 4–12, 13–27 (непарні), 14–28 (парні), 30–36, 31–35, 38
- Волі — 1, 2–18, 3–15, 17–25, 20–28, 30, 31, 31а
- Володимира Ященка (Зеленогірська) — 1–9, 2–10, 11, 12, 14–26, 14а, 15–25, 26а, 27, 28, 28а, 29, 29/1, 30–43, 42а, 51
- Глєбова — 2, 3–11, 4, 4а, 6–20
- Глісерна — 1, 1а, 5, 10, 12, 14а, 16, 19, 20, 21
- Гнаровської (Лісна) — 2–14, 3, 3а
- Господарча — 1–19, 2–20, 21, 22, 23, 24, 25–29, 26–38 (парні), 33–37 (непарні), 39–45, 40, 42–46
- Дирижабельна — 2–8
- Дмитра Миргородського (Піонерська) — 1–13, 2, 4, 6, 8, 10, 14–18, 15, 17, 19–23, 20, 22, 24, 25–41, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40–82, 40а, 43–93, 93а
- Енергодарська (Академіка Карпинського) — 1, 1а, 2, 2а, 3–27, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 52, 54, 91, 93
- Закарпатська — 1–15, 19, 21, 2–18, 2а
- Знаменська — 1–11, 2–18, 20
- Зорепадна (Мануїльського) — 1–11, 1А, 2–12, 13, 14–30, 15–49, 30а, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 42а, 43а
- Індустріальна — 1, 2, 4, 6, 25
- Кам'яна — 1, 2, 3, 4–18, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20–28, 23–29, 29, 29А, 30–36, 31, 33, 35–47, 38а, 40, 42–56, 44
- Каштанова — 1–21, 2, 2а, 6–22
- Квіткова — 1–15, 2–20, 19–25
- Київська — 1–35, 4–28, 32–50, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 52–68, 72–80
- Княжа (Алапаєвська) — 1–21, 21а, 2–20
- Кобзарська (Островського) — 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28
- Космічна — 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 8в кв.1, 10б, 11а, 13, 13/2, 15, 17, 19, 21, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 26а(42), 28–30, 32, 34, 37–43, 38(22), 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 45, 47–53, 55, 57, 59–73
- Костя Гордієнка (Тушинської) — 1, 1а, 2–10, 9–13, 17
- Культурна — 1–11, 2–14, 2а, 13, 15, 16–40, 17, 19–25, 19а, 27, 31–33, 35, 41, 42, 42а, 43–69, 60–68, 61, 62, 63, 64, 64а, 65–69, 71, 72–84, 73, 75–89, 88а, 88–92, 91, 93–113
- Лазаретна — 1, 2–6, 3, 7–11, 8–16, 13–19, 18–24, 21–25, 27, 27а, 28–34, 29
- Леоніда Каденюка (Чкалова) — 1, 2, 3а, 3б, 4, 4 (2 пов.), 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 13–17, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26–32, 27, 27а, 29, 31–53, 36, 38, 40а, 42–60, 55–67, 62–66, 68, 70–78
- Ливарна — 1–27, 2–28, 29–33, 30–36
- Лікарська — 1, 2, 3–11, 4–12
- Літакова — 1, 1а, 1б, 2–8, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 9, 10–26, 11–29
- Літня — 1а, 2–6, 2а (оп.34), 3, 9–13
- Механічна — 1–7, 2–14, 9, 11, 13, 15–40, 33 (2 пов.), 42–62, 46, 64, 66
- Миколи Ласточкіна (Чапаєва) — 1–5, 2–8, 8а, 10, 10д, 14
- Митрополита Шептицького (Белінського) — 1–31, 2–34, 35–45, 40–50, 47–59, 52–56, 58–80, 61, 63, 65, 67, 69–95
- Міжнародна — 1, 3, 4, 5–11, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14–24 (парні), 17, 21, 23, 25, 27, 29–37 (непарні)
- Нагірна — 1–15, 2–16, 17–25, 18–24
- Новомиколаївська (Новомосковська)
- Олександра Вишнівського (Політкаторжан) — 20–26, 21–25, 27–39, 28–48, 41–49, 50–74, 53, 55
- Оранжерейна — 1–19, 2, 2а, 4–18
- Освітянська (Енгельса) — 1, 2, 3–17, 4–16, 4а, 18, 19–35, 20, 22–30, 23а, 35А, 37, 39, 39А, 40–52, 41, 43, 45–69, 56, 58
- Осипенко — 1, 1а, 1/2, 2, 2а, 3–29, 6, 8, 8а, 10–24, 26, 28–36, 31, 33–43, 38, 40–44, 40а, 45–55, 46, 48, 50, 52–58, 57–61, 60, 62–72
- Остапа Вересая (Чернишевського) — 1, 2, 2а, 4–10, 5–31, 14–40, 42
- Поліклінічна — 2а, 4, 6, 9, 11–21
- Польова — 1–11, 2–12, 13–33 (непарні), 14–22 (парні), 24, 26–30 (парні), 34–42 (парні)
- Приватна (Красіна) — 1–7, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2/4, 2/5, 4–22, 9, 11–29, 24–32, 33–53, 48–54, 55–61, 63, 65–75
- Продольна — 1–15, 2–18, 17а, 19, 20–26, 21, 25–33, 28–34, 35–57, 38–52, 54, 54а, 56–62, 59
- Промислова — 1, 2, 2а, 3, 4, 6–26, 7–25
- Реконструктивна — 1–5, 4, 4а, 6, 8–24, 9–15, 19–23, 25–33 (непарні), 26, 28, 37
- Репіна — 1–9, 4–14
- Рясна — 2–8, 3–7, 8, 8б, 9а, 12а, 13–31, 14, 19
- Садова — 1, 2, 3, 5–25, 6–24, 25, 26, 27–49, 28, 30–50, 49, 50, 51, 52–58, 53, 55, 59, 60, 61, 62–74, 63–71, 73, 75–81, 76–92, 85–91, 92а, 93–97, 94, 94а, 96, 98, 100–104
- Саксаганського — 1, 3–9, 4а, 4/1, 6–10, 9а, 11–29, 11а, 12–30, 12а, 31–37, 32–38, 39, 39а, 40, 41
- Самарської паланки — 1–17, 2–8, 10, 12
- Саперна — 1–13, 2–18, 17, 20–36, 21, 21г, 21д, 23/1, 23/5, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушинського)
- Святоволодимирівська (Калініна) — 1, 2–12, 5–11, 13, 14–38, 15–25, 29–35, 35, 37–58, 48а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58–64, 59, 61–65, 66, 68–76, 69, 71, 73–81, 78–82, 83–101, 86, 88
- Серікова Сергія (Комсомольська) — 3, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27
- Сімейна (Урицького) — 1–17, 2–20, 19, 21–29, 22–30, 30А, 31–39, 32–40, 40а
- Сінна — 1, 2–16, 3, 9–15
- Снайперська — 1, 1а–17, 2–12, 14, 15, 16, 17, 18–24, 19–37 (непарні), 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 42а, 44
- Степова — 1, 2–6, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14–38, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29–41, 40, 42, 43, 44, 45–63, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62–68, 67–81, 70, 72, 74–98, 100, 102–116, 118
- Столярна — 1–29, 2–26, 28, 30, 31, 32, 33, 34–48, 35, 37, 39, 41–53, 50, 52, 53–57, 54–58, 59–65, 60, 62, 64–68, 65/2, 67–79, 72–82
- Танкістів — 1–11, 1а, 2–20
- Тополіна — 1–11, 4–14, 14а, 15, 16, 17–29, 18–28, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43
- Уманська — 19, 21
- Федьковича — 3
- Фізкультурна — 2, 3–23, 4–26
- Чорноморська — 1–5, 2–14, 2б, 9–17
- Шенвізька (Леженка) — 1–5, 2, 4, 6, 7, 7в, 7с, 9–15
- Юрія Баранніка (Серафимовича) — 14/2, 16, 18, 22–28, 23а, 25–39
- Ялинкова (Крупської) — 1–5, 2, 13
- Ясельна — 1, 1а, 2, 5
- Оріхова Бухта — 1, 1а, 3, 4, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 18, 19, 20а, 21, 21а, 22
- Соборний — 8б, 13, 15, 17, 17в, 20, 20в/Тупиковий 22, 22
- Водонапірний — 2–18, 3а, 5а
- Мелітопольський — 1–11, 2–10, 11А
- Оздоровчий — 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б, 5в
- Тупиковий — 1–5, 4–6, 6г (оп.34), 22/пр. Соборний 20в
- Хлібосольний (Млиновий) — 1–7, 2–8, 7а, 7б, 7/3, 8а, 8/4.
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