Жителям Запоріжжя варто підготуватися до тривалих графіків відключення світла, що заплановані на 19 липня.

Українців попередили про тривалі графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 липня, в неділю, повідомляє видання Politeka.net.

Рекомендуємо заздалегідь підготуватися до тривалої відсутності електропостачання. Зокрема, варто завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та інші пристрої, які можуть знадобитися протягом дня. Також мешканцям радять врахувати години відключень під час планування роботи, навчання, домашніх справ і поїздок.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 липня діятимуть з 03:00 до 13:00, тобто безперервно протягом 10 годин. На цей період без електропостачання тимчасово залишаться вулиці:

Аеродромна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15–21, 20, 22, 4–18

Азовська — 1–9, 11, 12, 14, 13–21, 14–22, 2–10, 23–31, 31А, 24–34, 33–39, 36–40

Амбулаторна — 3–15, 4–8, 10, 12

Ангарна — 1–13, 2–8, 10, 10а

Балка Попівка — 1–13, 15, 17–23, 25, 27–45, 28–40, 44, 46, 46/4, 47–87, 50, 50а, 52, 56–68, 74–78, 91–107, 109, 111

Барикадна — 1, 1–41, 25, 28, 28–32, 28б, 35, 37, 39, 42, 43–61, 44, 63–69, 71–77, 79–83, 83а, 85, 87, 89–105, 107

Батарейна — 33, 37–41, 45, 56

Ботанічна — 1–11, 15, 2–14

Броньова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10–29, 30, 31–45, 32, 34, 36, 38, 40–52, 45, 47, 49, 49а (оп.19), 51–69, 54–64, 70

Будівельна — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 4, 4а, 5–13, 6–18, 15, 17–25, 20–32

Вагонна — 1–19, 2–20, 21–25, 22–28, 25а, 29–37, 30, 32–38, 39, 40, 41–51, 42, 44–52, 44а, 53, 53а, 54–66 (парні), 57–61, 61, 67, 67а, 68, 69–75 (непарні), 70–76 (парні), 77, 77а, 78, 80, 82, 83, 84, 85

Вапняна — 2–6, 3, 7–11

Васильєва — 1–17, 17а, 19, 2–8, 12–22, 21–40, 41–51, 42, 44, 46–54, 53–63, 56, 56–68, 70, 71, 71/1

Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 1, 1ж–2, 2–16, 3–13, 15, 17–27, 18, 18а, 20–30, 56

Вахтова — 1–11, 2–12, 12а, б, в, г, 13, 13а, 15–21, 15а, 21а, 21б, 21в, 21е, 21с, 23а, 25а

Весела — 1–2, 1а, 3–17, 3б, 4–14, 16–20, 17а, 19–23

Вокзальна — 1–11, 2, 4–12, 13–27 (непарні), 14–28 (парні), 30–36, 31–35, 38

Волі — 1, 2–18, 3–15, 17–25, 20–28, 30, 31, 31а

Володимира Ященка (Зеленогірська) — 1–9, 2–10, 11, 12, 14–26, 14а, 15–25, 26а, 27, 28, 28а, 29, 29/1, 30–43, 42а, 51

Глєбова — 2, 3–11, 4, 4а, 6–20

Глісерна — 1, 1а, 5, 10, 12, 14а, 16, 19, 20, 21

Гнаровської (Лісна) — 2–14, 3, 3а

Господарча — 1–19, 2–20, 21, 22, 23, 24, 25–29, 26–38 (парні), 33–37 (непарні), 39–45, 40, 42–46

Дирижабельна — 2–8

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 1–13, 2, 4, 6, 8, 10, 14–18, 15, 17, 19–23, 20, 22, 24, 25–41, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40–82, 40а, 43–93, 93а

Енергодарська (Академіка Карпинського) — 1, 1а, 2, 2а, 3–27, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 52, 54, 91, 93

Закарпатська — 1–15, 19, 21, 2–18, 2а

Знаменська — 1–11, 2–18, 20

Зорепадна (Мануїльського) — 1–11, 1А, 2–12, 13, 14–30, 15–49, 30а, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 42а, 43а

Індустріальна — 1, 2, 4, 6, 25

Кам'яна — 1, 2, 3, 4–18, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20–28, 23–29, 29, 29А, 30–36, 31, 33, 35–47, 38а, 40, 42–56, 44

Каштанова — 1–21, 2, 2а, 6–22

Квіткова — 1–15, 2–20, 19–25

Київська — 1–35, 4–28, 32–50, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 52–68, 72–80

Княжа (Алапаєвська) — 1–21, 21а, 2–20

Кобзарська (Островського) — 1, 2а, 4, 5–21, 6–12, 16–28

Космічна — 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 8в кв.1, 10б, 11а, 13, 13/2, 15, 17, 19, 21, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 26а(42), 28–30, 32, 34, 37–43, 38(22), 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 45, 47–53, 55, 57, 59–73

Костя Гордієнка (Тушинської) — 1, 1а, 2–10, 9–13, 17

Культурна — 1–11, 2–14, 2а, 13, 15, 16–40, 17, 19–25, 19а, 27, 31–33, 35, 41, 42, 42а, 43–69, 60–68, 61, 62, 63, 64, 64а, 65–69, 71, 72–84, 73, 75–89, 88а, 88–92, 91, 93–113

Лазаретна — 1, 2–6, 3, 7–11, 8–16, 13–19, 18–24, 21–25, 27, 27а, 28–34, 29

Леоніда Каденюка (Чкалова) — 1, 2, 3а, 3б, 4, 4 (2 пов.), 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 13–17, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26–32, 27, 27а, 29, 31–53, 36, 38, 40а, 42–60, 55–67, 62–66, 68, 70–78

Ливарна — 1–27, 2–28, 29–33, 30–36

Лікарська — 1, 2, 3–11, 4–12

Літакова — 1, 1а, 1б, 2–8, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 9, 10–26, 11–29

Літня — 1а, 2–6, 2а (оп.34), 3, 9–13

Механічна — 1–7, 2–14, 9, 11, 13, 15–40, 33 (2 пов.), 42–62, 46, 64, 66

Миколи Ласточкіна (Чапаєва) — 1–5, 2–8, 8а, 10, 10д, 14

Митрополита Шептицького (Белінського) — 1–31, 2–34, 35–45, 40–50, 47–59, 52–56, 58–80, 61, 63, 65, 67, 69–95

Міжнародна — 1, 3, 4, 5–11, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14–24 (парні), 17, 21, 23, 25, 27, 29–37 (непарні)

Нагірна — 1–15, 2–16, 17–25, 18–24

Новомиколаївська (Новомосковська)

Олександра Вишнівського (Політкаторжан) — 20–26, 21–25, 27–39, 28–48, 41–49, 50–74, 53, 55

Оранжерейна — 1–19, 2, 2а, 4–18

Освітянська (Енгельса) — 1, 2, 3–17, 4–16, 4а, 18, 19–35, 20, 22–30, 23а, 35А, 37, 39, 39А, 40–52, 41, 43, 45–69, 56, 58

Осипенко — 1, 1а, 1/2, 2, 2а, 3–29, 6, 8, 8а, 10–24, 26, 28–36, 31, 33–43, 38, 40–44, 40а, 45–55, 46, 48, 50, 52–58, 57–61, 60, 62–72

Остапа Вересая (Чернишевського) — 1, 2, 2а, 4–10, 5–31, 14–40, 42

Поліклінічна — 2а, 4, 6, 9, 11–21

Польова — 1–11, 2–12, 13–33 (непарні), 14–22 (парні), 24, 26–30 (парні), 34–42 (парні)

Приватна (Красіна) — 1–7, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2/4, 2/5, 4–22, 9, 11–29, 24–32, 33–53, 48–54, 55–61, 63, 65–75

Продольна — 1–15, 2–18, 17а, 19, 20–26, 21, 25–33, 28–34, 35–57, 38–52, 54, 54а, 56–62, 59

Промислова — 1, 2, 2а, 3, 4, 6–26, 7–25

Реконструктивна — 1–5, 4, 4а, 6, 8–24, 9–15, 19–23, 25–33 (непарні), 26, 28, 37

Репіна — 1–9, 4–14

Рясна — 2–8, 3–7, 8, 8б, 9а, 12а, 13–31, 14, 19

Садова — 1, 2, 3, 5–25, 6–24, 25, 26, 27–49, 28, 30–50, 49, 50, 51, 52–58, 53, 55, 59, 60, 61, 62–74, 63–71, 73, 75–81, 76–92, 85–91, 92а, 93–97, 94, 94а, 96, 98, 100–104

Саксаганського — 1, 3–9, 4а, 4/1, 6–10, 9а, 11–29, 11а, 12–30, 12а, 31–37, 32–38, 39, 39а, 40, 41

Самарської паланки — 1–17, 2–8, 10, 12

Саперна — 1–13, 2–18, 17, 20–36, 21, 21г, 21д, 23/1, 23/5, 23а, 23б, 23в, 23д, 44 (по Тушинського)

Святоволодимирівська (Калініна) — 1, 2–12, 5–11, 13, 14–38, 15–25, 29–35, 35, 37–58, 48а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58–64, 59, 61–65, 66, 68–76, 69, 71, 73–81, 78–82, 83–101, 86, 88

Серікова Сергія (Комсомольська) — 3, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27

Сімейна (Урицького) — 1–17, 2–20, 19, 21–29, 22–30, 30А, 31–39, 32–40, 40а

Сінна — 1, 2–16, 3, 9–15

Снайперська — 1, 1а–17, 2–12, 14, 15, 16, 17, 18–24, 19–37 (непарні), 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 42а, 44

Степова — 1, 2–6, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14–38, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29–41, 40, 42, 43, 44, 45–63, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62–68, 67–81, 70, 72, 74–98, 100, 102–116, 118

Столярна — 1–29, 2–26, 28, 30, 31, 32, 33, 34–48, 35, 37, 39, 41–53, 50, 52, 53–57, 54–58, 59–65, 60, 62, 64–68, 65/2, 67–79, 72–82

Танкістів — 1–11, 1а, 2–20

Тополіна — 1–11, 4–14, 14а, 15, 16, 17–29, 18–28, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43

Уманська — 19, 21

Федьковича — 3

Фізкультурна — 2, 3–23, 4–26

Чорноморська — 1–5, 2–14, 2б, 9–17

Шенвізька (Леженка) — 1–5, 2, 4, 6, 7, 7в, 7с, 9–15

Юрія Баранніка (Серафимовича) — 14/2, 16, 18, 22–28, 23а, 25–39

Ялинкова (Крупської) — 1–5, 2, 13

Ясельна — 1, 1а, 2, 5

Оріхова Бухта — 1, 1а, 3, 4, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 18, 19, 20а, 21, 21а, 22

Соборний — 8б, 13, 15, 17, 17в, 20, 20в/Тупиковий 22, 22

Водонапірний — 2–18, 3а, 5а

Мелітопольський — 1–11, 2–10, 11А

Оздоровчий — 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б, 5в

Тупиковий — 1–5, 4–6, 6г (оп.34), 22/пр. Соборний 20в

Хлібосольний (Млиновий) — 1–7, 2–8, 7а, 7б, 7/3, 8а, 8/4.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Додаткова грошова допомога щомісяця: кому з пенсіонерів в Запоріжжі доступна ще одна виплата.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які деталі проблеми стали відомі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: куди варто звертатися, щоб отримати дах над головою.