Графики отключения света в Запорожье на неделю с 13 по 19 июля вводятся в рамках планового ремонта.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 13 по 19 июля вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Запорожье на неделю с 13 по 19 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. В течение нескольких дней энергетики будут выполнять комплекс работ по модернизации сетей, проверке технического состояния оборудования, замене изношенных элементов, ремонту кабельных и воздушных линий, а также устранению потенциальных неисправностей, которые могут привести к аварийным отключениям.

По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», первый этап отключений 13 июля. В период с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно будет отсутствовать по ряду адресов, в том числе на улицах:

Академика Амосова (Кирова): 79, 83

Благовищенська (Иллича): 2

Вузивська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 111-113А

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Исторычна: 30, 34, 34А, 36, 36А

Кыбальчыча: 1-51, 2-54

Леонида Жаботынського: 49

Радисна: 3

Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24

Скельна: 100, 80-98, 81-99, 103

Якова Новыцького: 10

пр. Соборный: 145, 145В

Следующий этап технического обслуживания намечен на 14 июля. В течение дня, с 09:00 до 17:00, без электроснабжения временно останутся отдельные потребители, проживающие на следующих улицах:

Центральный: 25, 25В

бул. Шевченка: 53-63

Академика Амосова (Кирова): 48

Благовіщенська (Иллича): 27-31, 31в, 31г, 4кв.1, 6-20

Грыгория Несмашного: 11, 3-9

Запрудна (Прудова): 1-19, 2-18

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Ивана Богуна: 12-16, 13-49

Ивана Огиенка (Гастелло): 27, 38, 34

Олександривська: 35

Перемогы: 93

Покровська (Свердлова): 10, 12-14, 14, 3-7, 9, 9б

Поштова: 21

Радисна: 2, 4а

Раевського: 1

Святого Мыколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 27, 8, 53, 53а

Сумська: 10, 7-11, 9А

Троицька (Чекистив): 10

пр. Соборный: 29

пров. Гурзуфськый: 22а, 24, 26, 23, 25

Плановые работы продолжатся и 15 июля. В этот день графики отключения света будут действовать с 09:00 до 17:00. Во временные ограничения попадут отдельные дома по адресам:

Центральный: 23, 27, 9

Алюминиева: 1, 2, 3, 9, 11

Запоризька: 7 (9 пов), 9, 9 (9 пов), 9 а (9 пов), 9б

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Незалежнои Украины: 38Б, 38В, 40

Рекордна: 14

Шкильна: 1, 20, 24а, 26.

Также обесточения продлятся 17 июля. Они будут продолжаться в домах, расположенных на улицах:

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Насосна: 35, 37

Скельна: 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 16, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

пров. Сумижный: 1, 3, 5, 7, 9

шосе Пивничне: 24, 26, 28.

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